Błaszczak dla "Polski The Times": Rosja nie zrezygnuje z agresywnej polityki

Nawet jeśli Rosja teraz nie zaatakuje, to nie zrezygnuje ze swojej agresywnej polityki; z tego względu musimy budować kolejne zdolności odstraszania potencjalnego agresora - powiedział w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla "Polski The Times" szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister Błaszczak przebywa w Brukseli, gdzie wziął udział w posiedzeniu szefów MON państw NATO. Tematem narady była sytuacja wokół Ukrainy i groźba rosyjskiej agresji zbrojnej na ten kraj.

W wywiadzie dla dziennika "Polska The Times" Błaszczak podkreślił m.in. "spójność decyzyjną i siłę militarną" NATO, które - w jego ocenie - mają wpływ na postępowanie Kremla. "Gdyby sojusz był wycofany, niesolidarny i bierny, strona rosyjska pewnie nie czekałaby z decyzjami o eskalacji konfliktu i ataku na Ukrainę, w tej czy innej formie" - dodał minister obrony. Według niego, "dość wyraźnie widać, że siła odstraszania i możliwości kolektywnej obrony NATO budzą respekt". "Są po prostu realne. Przypomnę, że już podczas warszawskiego szczytu w 2016 r. podjęto szereg decyzji wzmacniających wschodnią flankę sojuszu. Było to m.in. rozlokowanie międzynarodowych grup bojowych w kilku państwach +flankowych+, w tym w Polsce. Teraz, gdy napięcie znowu wzrasta, nasi sojusznicy bezzwłocznie wzmacniają nas dodatkowymi tysiącami żołnierzy ze sprzętem" - powiedział Błaszczak.

Ocenił, że "to najlepszy dowód na to, że jako sojusz zdajemy egzamin". "Jesteśmy solidarni, stanowczy i konsekwentni w odpowiedzi na agresywną politykę Kremla. Jedność NATO jest niezachwiana. Tak musi pozostać" - podkreślił szef MON.

Jego zdaniem, "musimy się przyzwyczaić do tego, że zmieniło się środowisko bezpieczeństwa wokół Polski". "Trzeba mieć świadomość, że nawet jeśli Rosja teraz nie zaatakuje, to nie zrezygnuje ze swojej agresywnej polityki, czego dowodzą kolejne posunięcia. Z tego względu musimy budować kolejne zdolności odstraszania potencjalnego agresora, musimy uświadomić sobie, że tę sytuację należy postawić w dużo szerszej perspektywie" - wskazał minister.

"Ważne, że na spotkaniu ministrów obrony NATO w Brukseli bardzo mocno wybrzmiała silna deklaracja jedności i solidarności wobec Ukrainy, gotowość do tego, by zwiększyć zaangażowanie na wschodniej flance NATO, oczywiście w miarę rozwoju sytuacji" - zaznaczył.

Przyznał, że zarówno Polska, jak i nasi sojusznicy w NATO, biorą "pod uwagę wszelkie scenariusze" rozwoju sytuacji na wschodzie. "Stale monitorujemy aktywność i ruchy wojsk rosyjskich oraz białoruskich. Te w ramach ćwiczeń również. Bo to one mogą stać się swoistym preludium do agresji na Ukrainę. Dużo na to wskazuje i nie mamy żadnych wątpliwości, że zgromadzenie przy granicy Ukrainy tysięcy żołnierzy rosyjskich jest realną groźbą agresji" - zaznaczył Błaszczak.

Dodał, że "jedyną i właściwą odpowiedzią na takie zdarzenia jest jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wspólna polityka odstraszania", którą - jak podkreślił - "Polska konsekwentnie prowadzi od lat". "Bezpieczna Ukraina to również bezpieczna Polska. Dlatego teraz skupiamy się na tym, aby odpowiednio zabezpieczyć samą Ukrainę" - powiedział szef MON.