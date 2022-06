Błaszczak dla "Polski The Times": Staramy się o rozlokowanie w Polsce grupy brygadowej w ramach struktur NATO

Zabiegamy o więcej wojsk i chcemy podniesienia gotowości sił sojuszniczych w przypadku zagrożenia. Potwierdzam, że staramy się o rozlokowanie w Polsce grupy brygadowej w ramach struktur NATO” - powiedział w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla "Polski The Times" wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister Błaszczak podkreślił, że od kilku lat gościmy żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, ich liczba wzrasta i utrzymanie tej trwałej obecności stanowi jeden z priorytetów.

Szef MON pytany o znaczenia zbliżającego się szczytu NATO w Madrycie wskazał, że szczyt określa priorytety i kierunki rozwoju zdolności Sojuszu na kolejne lata. "Tegoroczne spotkanie będzie miało wyjątkowe znaczenie - bo rosyjska agresja na Ukrainę trwale przemodelowała globalny system bezpieczeństwa. Tak, jak szczyt w Warszawie zdecydował o ustanowieniu w Polsce i regionie batalionowych grup bojowych z udziałem wojsk sojuszniczych, tak zabiegamy o to, by w Madrycie zapadły decyzje służące dalszemu zwiększeniu ich potencjału, jako elementu wzmocnienia odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO" - powiedział.

Jak dodał, Polska zabiega o więcej wojsk i podniesienia gotowości sił sojuszniczych w przypadku zagrożenia. "Potwierdzam, że staramy się o rozlokowanie w Polsce grupy brygadowej w ramach struktur NATO. Szczyt w Madrycie wzmocni dalszą, globalną koordynację pomocy Ukrainie" - wyjaśnił.

Jego zdaniem, konflikt na Ukrainie stanie się bodźcem przekonującym sceptyków mówiących o ograniczeniu wydatków obronnych do rewizji ich poglądów. "Sygnał do zmian jest wyraźny - podczas czerwcowej sesji ministrów obrony państw NATO, Polska jasno poparła ideę zwiększenie budżetów wspólnych NATO - z ukierunkowaniem tego wysiłku na finansowanie rozwiązań infrastrukturalnych i logistycznych służących wzmocnieniu wschodniej flanki NATO" - wskazał Błaszczak.

Zwrócił uwagę, że budżet NATO jest obecnie niższy, niż był na początku lat dziewięćdziesiątych; tymczasem to dziś wojna toczy się u granicy państwa NATO. Wicepremier przypomniał, że w Polsce, według półrocznej oceny wydatków obronnych, ich udział w PKB na koniec roku osiągnie poziom około 2,4 proc. Stawia to nasz kraj wśród liderów Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli chodzi o wydatki na zbrojenia.

"Co więcej - dzięki Ustawie o Obronie Ojczyzny - od przyszłego roku będzie to co najmniej 3 proc. PKB" - powiedział wicepremier w rozmowie z dziennikiem.

Według ministra Błaszczaka, szczyt w Madrycie powinien być jednym z kamieni milowych, jeżeli chodzi o wzmacnianie zdolności sojuszu do zapewnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. "Bezpieczeństwo naszego regionu - w mojej ocenie - wymaga szczególnej uwagi od dłuższego czasu" - podkreślił.

"Bezprawna aneksja Krymu, działania hybrydowe na granicy polsko-białoruskiej, czy wreszcie agresja Rosji na Ukrainę, potwierdziły tylko konieczność wzmacniania odstraszania i obrony na flance wschodniej Sojuszu" - ocenił.