Błaszczak do nowych oficerów WP: naszym i waszym zadaniem jest to, aby odstraszyć agresora

Nasz sąsiad Ukraina został napadnięty przez Rosję. Naszym zadaniem i waszym zadaniem jest to, aby odstraszyć agresora, by nie zaatakował naszego kraju - powiedział do nowo mianowanych oficerów Wojska Polskiego wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

W sobotę wicepremier, szef MON wziął udział w promocji oficerskiej absolwentów Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. "Kiedy byliście promowani przez panów generałów mówiliście +ku chwale Ojczyzny+. I rzeczywiście wasza służba przebiega i przebiegać będzie ku chwale naszej ojczyzny. To ważny dzień, bo stanowi ukoronowanie dotychczasowych waszych wysiłków, ale to też jest ważny dzień dla Polski" - zwrócił się do nowo promowanych oficerów Mariusz Błaszczak.

Szef MON zaznaczył, że nowi oficerowie wojska polskiego za chwilę przejmą swoje obowiązki. "Dołączyliście do elitarnego grona oficerów Wojska Polskiego. To jest wielkie wyróżnienie. To też jest wielkie zobowiązanie. Teraz będziecie ponosić odpowiedzialność za swoich podwładnych. Będziecie współodpowiadać za bezpieczeństwo naszej ojczyzny" - podkreślił.

"Nasz sąsiad Ukraina został napadnięty przez Rosję. Władcy Kremla próbują odtworzyć imperium zła, imperium, które stanowiło opresję dla wielu narodów w Europie. Naszym zadaniem i waszym zadaniem jest to, aby odstraszyć agresora, aby agresor nie zaatakował naszego kraju. Dlaczego tego nie zrobi? Dlatego, że Wojsko Polskie z roku na rok jest liczniejsze, jest z roku na rok wyposażane w nowoczesną broń i dlatego także, że żołnierze Wojska Polskiego są patriotami" - powiedział.

Wskazał też, że Wojsko Polskie jest większe, bo jest proces, który zachodzi od 2015 roku. "Do 2015 roku jednostki Wojska Polskiego były likwidowane. Dziś na pierwszym roku studiów w uczelniach wojskowych jest ponad trzy razy więcej miejsc niż było w 2015 roku. To pokazuje skalę i jaki był punkt wyjścia do tego, żeby osiągnąć cel. A naszym celem jest silne Wojsko Polskie, bo silne wojsko oznacza bezpieczną Polskę" - dodał Mariusz Błaszczak.

Autorzy: Bartłomiej Figaj, Roman Skiba

