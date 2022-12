Błaszczak do uczestników jubileuszu Radia Maryja: dziękuję, że murem stanęliście za polskim mundurem

Dziękuję za to, że murem stanęliście za polskim mundurem — podkreślił w sobotę w Toruniu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak, zwracając się do uczestników obchodów 31-lecia Radia Maryja.

W hali sportowo-widowiskowej Arena w Toruniu w sobotę odbywają się obchody rocznicy powstania Radia Maryja, których główną częścią jest msza święta pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy. Obecni są m.in.: wicepremierzy Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin, a także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz szefowa kancelarii prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych.

"Dziękuję całej rodzinie Radia Maryja, wszystkim państwu, za to, że murem stanęliście za polskim mundurem" - powiedział Błaszczak do zgromadzonych w Arenie Toruń.

"Bóg zapłać za to, że kiedy żołnierze Wojska Polskiego byli tak atakowani przez różnych celebrytów, polityków opozycji, wy poparliście naszych żołnierzy, stanęliście za nimi murem. Serdecznie wam za to dziękuję" - podkreślił.

Prosił, by takie wsparcie nie ustawało, prosił o wsparcie modlitwą.

"Zwracam się do młodych ludzi, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, co w życiu robić, aby wstąpili do Wojska Polskiego. Naprawdę warto" - mówił szef MON.

Zwracając się do aktywnych zawodowo zaapelował, aby połączyli to ze służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej.