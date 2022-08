Błaszczak: dzięki waszej postawie i służbie Polska jest bezpieczna

Dzięki waszej postawie i codziennej służbie Polska jest bezpieczna, dziękuję wam za to – powiedział w niedzielę (14 sierpnia) szef MON Mariusz Błaszczak do żołnierzy Wojska Polskiego.

Minister Błaszczak wręczył w niedzielę (14 sierpnia) rano odznaczenia i wyróżnienia żołnierzom Wojska Polskiego. W krótkim przemówieniu zwrócił uwagę, że wśród uhonorowanych są m.in. żołnierze związani z ewakuacją z Afganistanu naszych sojuszników.

"Nie ulega wątpliwości, że gdyby nie ewakuacja ludzi z Afganistanu, to groziłaby im śmierć. A właśnie nasi żołnierze taką akcję z Afganistanu przeprowadzili" - powiedział.

Wicepremier @mblaszczak: słowa podziękowania kieruję dziś do tych żołnierzy, którzy swoją służbą i postawą wyróżniali się w tym roku. Trzeba przypomnieć o wsparciu jakiego udzielali gdy zmagaliśmy się z pandemią.Ewakuacja tysiąca ludzi z Kabulu-za to dziś szczególnie dziękuję pic.twitter.com/iDqFfbNUsH — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 14, 2022

Podkreślił też, że wyróżnieni zostali także żołnierze biorący udział w akcji na granicy polsko-białoruskiej.

"Polska została zaatakowana przez reżim Łukaszenki przy pomocy migrantów z Bliskiego Wschodu. Żołnierze Wojska Polskiego, wspierając Straż Graniczną, utrzymali granicę, odparli ten hybrydowy atak" - mówił.

Czytaj też: Z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent i szef MON upamiętnią żołnierzy i wygłoszą przemówienia

Zdaniem Błaszczaka polscy żołnierze byli atakowani "z Polski przez polityków opozycji, przez celebrytów". "Dziękuję, że nie ulegliście tym atakom, że broniliście honoru żołnierza Wojska Polskiego, ale jednocześnie broniliście Polski. Skutecznie obroniliście Polskę" - dodał.

Szef MON podziękował też żołnierzom za codzienną służbę i pomoc ludziom. "Dzięki waszej postawie Polska jest bezpieczna. W związku z tym nasze wysiłki, kierownictwa MON, zmierzają ku temu, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby było wyposażone w nowoczesną broń. Konsekwentnie to robimy (...) Wszystko to służy temu, żeby Polska była bezpieczna. Dzięki waszej codziennej służbie Polska jest bezpieczna. Za to jeszcze raz serdecznie wam dziękuję" - powiedział Błaszczak.

Minister wyróżnił w sobotę 69 żołnierzy nagrodami finansowymi, pamiątkowymi ryngrafami i medalami resortowymi. Wpisem do Księgi Honorowej WP uhonorował zastępcę komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Roberta Jędrychowskiego i płk. Jarosława Chojnackiego z Dowództwa Operacyjnego SZ.