Błaszczak dziękuje służbom broniącym granicy za "świetnie wykonaną pracę dla Polski"

Za świetnie wykonaną pracę dla Polski funkcjonariuszom strzegącym granicy polsko-białoruskiej dziękował w czwartek w Sokółce minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Atak na Polskę nie ustąpił, ale zelżał; to dzięki waszej postawie - podkreślił.

Minister uczestniczył w czwartek w spotkaniu świątecznym z żołnierzami strzegącymi granicy polsko-białoruskiej.

"Pamiętamy, co wydarzyło się miesiąc temu. 16 listopada tego roku żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Polskiej Policji odparli atak, którego dokonano w Kuźnicy, atak na polską granicę" - mówił szef MON na późniejszej konferencji prasowej w Sokółce. Jak podkreślił, wtedy właśnie polscy funkcjonariusze zadbali o bezpieczeństwo naszej ojczyzny i Europy. "Za to wszystkim serdecznie dziękuję" - powiedział.

Minister podkreślał, że zbliżające się święta Bożego Narodzenia to święta spędzane w gronie rodzinnym, które są "niezwykle mocno osadzone w naszej cywilizacji, w naszej kulturze, opartej na fundamencie chrześcijaństwa". "Życzę wam na te święta spokoju i radości. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie spędzicie ich z rodziną, tylko spędzicie je na granicy, pełniąc służbę" - powiedział. Podkreślił, że chce, by funkcjonariusze czuli wsparcie i byli pewni tego, że czekają na nich najbliżsi.

Jaki mówił, agresja, z którą do czynienia ma Polska, nie ustąpiła, ale jej natężenie uległo zmniejszeniu. "Dzięki waszej postawie. Dzięki postawie żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Polskiej Policji" - powiedział. "To świetnie wykonana praca dla Polski, to esencja służby (...) Dziękuję" - podkreślił szef MON.