Błaszczak: Fundusz Obrony Narodowej jest wyrazem patriotyzmu naszych przodków

Wyrazem tradycji, historii i ofiarności, a więc patriotyzmu naszych przodków jest Fundusz Obrony Narodowej, część srebrna FON-u, która dziś formalnie została przekazana do Muzeum Narodowego w Poznaniu - mówił szef MON Mariusz Błaszczak na uroczystości przekazania kolekcji sreber z FON do zbiorów placówki.

Jak zaznaczył wicepremier, minister obrony narodowej, trzeba budować "silne instytucje państwa polskiego w bardzo ścisłym związku z naszą historią, z naszą tradycją, z naszą kulturą". "Trzeba przekazywać przesłanie, polskie przesłanie kolejnym pokoleniom, nie - upajać się jakąś europejskością, ale właśnie pokazywać to, co związane jest z naszym dziedzictwem narodowym przyszłym pokoleniom. Żeby nie zmarnować niepodległości trzeba budować silne Wojsko Polskie, my to robimy od 2015 r." - mówił.

"To jest właśnie ta sztafeta pokoleń, to jest właśnie utrzymanie ciągłości historycznej, to jest duma z tego, że jesteśmy Polakami. Wyrazem tej tradycji, historii i tej ofiarności, a więc patriotyzmu naszych przodków jest Fundusz Obrony Narodowej, część srebrna FON-u, która dziś formalnie została przekazana do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Pomyślmy, ileż wyrzeczeń niosła z sobą ta akcja, ileż nadziei pokładano właśnie w tym, że przekazywano to, co było cennego na rzecz Funduszu Obrony Narodowej tak, żeby obronić Polskę przed napaścią, spodziewano się tej napaści" - wskazał Błaszczak.

Podziękował także wszystkim, którzy przystępują do wojska. "Nie tylko do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale również chcą być żołnierzami zawodowymi. Zachęcam, żeby wstępować w szeregi Wojska Polskiego. To jest nasz dzisiejszy Fundusz Obrony Narodowej, właśnie poprzez postawy, poprzez edukację w szkołach, poprzez przystępowanie do Wojska Polskiego - czy to w charakterze żołnierza zawodowego czy to łącząc służbę wojskową z aktywnością zawodową, jak jest w przypadku żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. I zobowiązujemy się, my politycy Prawa i Sprawiedliwości, że wypełnimy zobowiązanie, które wobec nas Polaków, wszystkich Polaków składał prezydent Edward Raczyński, wybitny nasz rodak" - dodał.

W poniedziałkowym wydarzeniu w Muzeum Narodowym w Poznaniu wziął również udział premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Fundusz Obrony Narodowej (FON) został utworzony dekretem prezydenta RP Ignacego Mościckiego z 9 kwietnia 1936 r. Miał za zadanie pozyskać drogą składki społecznej dodatkowe środki na dozbrojenie armii w obliczu zagrożenia państwa polskiego przez hitlerowskie Niemcy. Polacy zasilili go zarówno gotówką, jak i nieruchomościami i kosztownościami. Było to świadectwo ofiarności Polaków w obliczu zagrożenia wojennego i ogromny akt patriotyzmu. Funduszem zarządzał minister spraw wojskowych, a bezpośrednio - Biuro Budżetowe Ministerstwa Spraw Wojskowych.

We wrześniu 1939 r. po niemieckiej napaści na Polskę skrzynie z niewykorzystanymi darami rzeczowymi FON ewakuowano do ambasady RP w Bukareszcie (Rumunia), gdzie podzielono je na część "srebrną" i "złotą". 61 skrzyń ze srebrem trafiło do Francji. Przechowywano je w skarbcu oddziału Banku Francji w Marsylii, potem w Castres, po wojnie przeniesiono je do Tuluzy. Do Polski powróciły w 1976 r.