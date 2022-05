Błaszczak: jesteśmy gotowi do natychmiastowej ratyfikacji traktatu o przystąpieniu do NATO Szwecji i Finlandii

Jesteśmy entuzjastami koncepcji, by Sojusz Północnoatlantycki został wzmocniony poprzez przystąpienie Finlandii i Szwecji; strona polska jest gotowa do natychmiastowej ratyfikacji traktatu o przystąpieniu tych państw do NATO - powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak.

W piątek Błaszczak przebywa z wizytą na Litwie, gdzie spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem Arvydasem Anuszauskasem na trzeciej Litewsko-Polskiej Radzie Ministrów Obrony.

"Jesteśmy entuzjastami tej koncepcji, żeby Sojusz Północnoatlantycki został wzmocniony poprzez przystąpienie Finlandii i Szwecji" - podkreślił Błaszczak, odpowiadając na jedno z pytań zadanych na wspólnej konferencji prasowej z szefem MON Litwy.

Dodał, że Polska współpracuje zarówno z Finlandią, jak i Szwecją w formacie Unii Europejskiej, ale także łączą nas bilateralne relacje. "Strona polska jest gotowa do natychmiastowej ratyfikacji traktatu o przystąpieniu zarówno Finlandii, jak i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił minister Błaszczak.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier Sanny Marin oznajmili w czwartek, że ich kraj powinien ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Z kolei szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde powiedziała w czwartek, że pozytywna decyzja Finlandii w sprawie wstąpienia do NATO wpłynie na ocenę Szwecji dot. sytuacji bezpieczeństwa.