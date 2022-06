Błaszczak: Liczmy na to, że wizyta przywódców Francji i Niemiec w Kijowie wywoła u nich otrzeźwienie

Liczmy na to, że wizyta przywódców Francji i Niemiec w Kijowie spowoduje u nich otrzeźwienie - powiedział w czwartek w Brukseli szef MON Mariusz Błaszczak. Można powiedzieć, że Niemcy zbudowały siłę militarną Putina, uzależniając się od dostaw surowców energetycznych z Rosji - dodał.

Po naradzie ministrów obrony NATO w Brukseli Błaszczak był pytany przez dziennikarzy, czy wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Kijowie może wpłynąć na zmianę stanowiska tych państw, którym zarzuca się zbytnią ostrożność we wspieraniu Ukrainy. "Nie mam pewności co do tego" - oparł szef MON. Dodał, że przywódcy obu państw "zachowują taką linię od długiego czasu".

"Można powiedzieć, że Niemcy zbudowały siłę militarną (prezydenta Rosji) Władimira Putina poprzez uzależnienie się od dostaw surowców energetycznych Rosji. Najpierw Nord Stream i potem Nord Stream 2, który, mam nadzieję, nie zostanie ukończony. Ale gazociąg Nord Stream zbudował zdolności armii rosyjskiej" - ocenił Błaszczak.

"Liczmy na to, że rozmowa w Kijowie spowoduje pewne otrzeźwienie tych państw" - oznajmił. Dodał, że najważniejsze jest, by Polska liczyła przede wszystkim na siebie i pamiętała o tym, że ważne jest rozwijanie Wojska Polskiego i solidarność w ramach NATO. "My tacy jesteśmy. To jest polityka prezydenta Andrzeja Dudy i rządu. Konsekwentnie będziemy wzmacniali Wojsko Polskie" - oświadczył minister obrony narodowej.

Dopytywany, czy nie było rozmów, aby ktoś z Polski pojawił się w gronie europejskich przywódców, którzy pojechali w czwartek do Kijowa, Błaszczak odpowiedział, że nie jest to pytanie, które powinno być kierowane do niego. Przypomniał, że Duda był w Kijowie już dwukrotnie oraz że dwukrotnie stolicę Ukrainy odwiedzili także premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński. Wspomniał też, że dwa tygodnie temu odbyło się wspólne posiedzenie rządu polskiego i ukraińskiego.

"Zresztą wczoraj i dziś rozmawiałem z naszymi sojusznikami na temat oczekiwań, które strona ukraińska przedstawiła podczas wspólnego posiedzenia naszych rządów" - dodał Błaszczak.

W czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi przebywają z wizytą w Kijowie. Dołączył do nich prezydent Rumunii Klaus Iohannis.