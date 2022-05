Błaszczak: naszym celem wojsko liczące 300 tys. i jak najwięcej przeszkolonych osób

Naszym celem jest to, by wojsko polskie liczyło 300 tys., w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych, oraz by jak najwięcej osób było przeszklonych - mówił w sobotę w Kraśniku (Lubelskie) szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej uczestniczy tam w inauguracji akcji rekrutacyjnej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, która rozpoczęła się w sobotę.

"Naszym celem jest to, żeby wojsko polskie liczyło 300 tys., w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych. (…) Chcemy też doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych, a więc żeby jak najszersze było grono rezerwistów, ludzi, którzy wiedzą, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, którzy potrafią posługiwać się bronią" - powiedział minister.

Dodał, że ustawa o obronie ojczyzny stworzyła mechanizm, który umożliwi zrealizowanie tego celu.

"Rozpoczynamy nabór do nowego rodzaju służby w wojsku - dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kampania dziś rozpoczęta będzie trwała. Przygotowaliśmy w tym roku 15 tys. miejsc dla ochotników w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. W przyszłym roku będzie ich dużo więcej. Jesteśmy gotowi, by przeszkolić ochotników" - zaznaczył minister.