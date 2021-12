Błaszczak: nowoczesny sprzęt trafia do jednostek na wschodzie kraju

By wypełniać swoje obowiązki, żołnierze potrzebują odpowiedniego sprzętu, trafia on do jednostek rozlokowanych na wschodzie kraju – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister spotkał się w czwartek w Sokółce (woj. podlaskie) z żołnierzami 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, której przekazał sześć wozów dowodzenia na podwoziu transportera Rosomak. "Dziś 16. Dywizja Zmechanizowana pełni służbę przede wszystkim na granicy polsko białoruskiej, ale żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej na co dzień również się szkolą. Żeby żołnierze WP mogli wykonywać swoje obowiązki, musza dysponować odpowiednim sprzętem" - mówił Błaszczak.

Podkreślił znaczenie wozów dowodzenia dla koordynacji i spójności działań wojsk oraz to, że pojazdy w wersji dowódczej zostały opracowane przez krajowy przemysł. "Istotne też, że ten nowoczesny sprzęt trafia do jednostek rozlokowanych na wschodzie naszego kraju. To jest ta część Polski, która wymaga zdecydowanych działań w sensie zapewnienia bezpieczeństwa" - powiedział.

Wyraził zadowolenie, że "coraz więcej ludzi młodych ludzi decyduje się związać swoją przyszłość ze służbą w Wojsku Polskim". "To naprawdę bardzo dobry trend, to jest ważne dla naszego bezpieczeństwa".

Umowę o dostawie wozów dowodzenia na bazie KTO Rosomak dla 16. Dywizji podpisano w grudniu ub. roku. Pierwsze wozy tego typu otrzymała w 2018 r. Pułkowi Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.