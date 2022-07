Błaszczak o akcesji Szwecji i Finlandii do NATO: ważne, by Senat bez zbędnej zwłoki poparł tę decyzję

Ważne, by Senat bez zbędnej zwłoki poparł ustawy o akcesji Szwecji i Finlandii do NATO; najlepiej, gdyby w tym celu zwołane zostało dodatkowe posiedzenie - powiedział w piątek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

W czwartek wieczorem Sejm przyjął ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację przez prezydenta akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Teraz ważne, żeby Senat bez zbędnej zwłoki ratyfikował taką decyzję" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Zaznaczył, że najlepiej gdyby w tym celu jak najszybciej odbyło się dodatkowe posiedzenie Senatu. "Senat, jak wiemy z doświadczenia, przetrzymuje niektóre ustawy, więc mam nadzieję, że tym razem marszałek Senatu stanie na wysokości zadania" - dodał.

To ważne dla bezpieczeństwa krajów bałtyckich - podkreślił wicepremier i dodał, że Morze Bałtyckie "stanie się de facto wewnętrznym morzem NATO".

Błaszczak zaznaczył, że Szwecja i Finlandia mają duży potencjał obronny, co przełoży się na bezpieczeństwo Polski. "W przypadku Szwecji to bardzo rozwinięta technologia uzbrojenia, w przypadku Finlandii - fantastycznie zorganizowana obrona powszechna" - podkreślił.

Szef MON powiedział, że po dołączeniu tych krajów do NATO "niezwłocznie" podjęte zostaną działania mające na celu wspólne ćwiczenia, współpracę i budowanie interoperacyjności naszych sił zbrojnych. "Silniejsze NATO oznacza bardziej bezpieczną Polskę" - dodał.

W czwartkowym głosowaniu nad projektem ustawy dotyczącym ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO posłowie byli jednogłośni. Za zagłosowało 442 posłów, czyli wszyscy biorący udział w głosowaniu. W drugim głosowaniu, ws. przystąpienia do NATO Finlandii, za było 440 posłów. Jeden poseł - Robert Winnicki (Konfederacja) był przeciw, a drugi poseł Konfederacji - Grzegorz Braun wstrzymał się od głosu.

Dotąd, oprócz Polski, cztery kraje ratyfikowały akcesję Szwecji i Finlandii do NATO: Dania, Norwegia, Islandia i Kanada. We wtorek ambasadorowie krajów NATO podpisali protokoły akcesyjne Finlandii i Szwecji w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli w obecności fińskiego ministra spraw zagranicznych Pekki Haavisto i szefowej szwedzkiej dyplomacji Ann Linde.

Aby nowe kraje mogły przystąpić do liczącego obecnie 30 członków NATO, każde państwo członkowskie Sojuszu musi wyrazić na to zgodę. W Polsce taka zgoda na ratyfikację w formie ustawy uchwalana jest w Sejmie zwykłą większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Następnie ustawa trafia pod obrady Senatu, a potem do prezydenta. Po jej podpisaniu przez prezydenta i wejściu w życie, prezydent ratyfikuje Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji nowych członków Sojuszu.