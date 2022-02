Błaszczak o przerzucie amerykański oddziałów: Najlepsza odpowiedź na zagrożenia

To najlepsza odpowiedź na zagrożenia, które dotyczą wschodniej flanki NATO - powiedział minister obrony Mariusz Błaszczak o przerzucie amerykańskich sił do Polski. Do Rzeszowa z USA przyleciała w niedzielę grupa z 82. Dywizji Powietrznodesantowej.

To świadczy także o bardzo poważnym traktowaniu obowiązków sojuszniczych - dodał Błaszczak. Zaznaczył, że to pierwsza grupa z elitarnej amerykańskiej jednostki, której żołnierze są dobrze znani Wojsku Polskiemu. Wielokrotnie ćwiczyli razem i brali udział w misjach w wielu krajach - przypomniał minister. "Razem jesteśmy silniejsi" - dodał.

Jak zaznaczył Błaszczak, kolejne grupy amerykańskich żołnierzy, w sumie 1,7 tys. zostanie przerzuconych do Polski w ciągu "najbliższych godzin". Amerykanie będą operować w południowo-wschodniej części Polski - dodał minister.