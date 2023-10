Błaszczak: partia Webera i Tuska próbuje zmusić państwa UE do przyjmowania migrantów

Partia Manfreda Webera i Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim próbuje zmusić państwa UE do przyjmowania migrantów — powiedział w środę szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że proponowany mechanizm będzie zachęcał kolejne fale migrantów, a PiS jest gwarantem przeciwstawiania się takiej polityce.

"Buduję Wojsko Polskie na wzór amerykański, bo jest najsilniejsze. 18 Dywizja zmechanizowana zamknęła Bramę Brzeską, jest wyposażona w Abramsy. Od przyszłego roku będą śmigłowce uderzeniowe Apache. To wszystko jest budowane na wzór amerykański, najlepszy" - podkreślił szef MON w Rozmowach Niedokończonych w Radiu Maryja.

Dodał, że Polska musi czerpać z dobrych, skutecznych wzorców. "Pozyskamy 96 śmigłowców Apache, a niektórzy z opozycji mówią, że to jest za dużo. Nie, nie jest za dużo. Tyle właśnie potrzeba, aby odstraszyć agresora, żeby Polska nie została zaatakowana" - zaakcentował Błaszczak.

"Najbliższe wybory będą miały ogromne znaczenie dla przyszłości Polski, naszej ojczyzny. Doskonale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń płynących ze wschodu, polegających na tym, że Putin postanowił odbudować imperium rosyjskie. (...) Rozwiązaniem, żeby zapewnić Polsce bezpieczeństwo, jest budowa silnego Wojska Polskiego" - podkreślił Błaszczak.

Szef MON zauważył, że Zjednoczona Prawica skutecznie wzmacnia Wojsko Polskie, odbudowuje jednostki wojskowe, które "były likwidowane przez rząd PO-PSL".

"Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale mamy świadomość tego, że nikt za nas nie będzie wypełniał obowiązku obrony naszej ojczyzny. Otrzymamy wsparcie, bo jesteśmy solidarni wobec innych, ale obowiązek obrony naszej ojczyzny spoczywa na nas. My mamy duży potencjał. Polska jest dużym państwem. Nie możemy wymagać od innych, żeby za nas wypełniali ten obowiązek. Jesteśmy świadomi zagrożeń, związanych z jakąś obłędną, samobójczą polityką UE, państw zachodu Europy, sprowadzającą się do tego, że otwierają granice dla imigrantów z Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji. Nie dość, że sami popełniają samobójstwo, to jeszcze nas próbują zmusić do tego, żebyśmy my takie samobójstwo popełnili" - powiedział minister Błaszczak.

W jego ocenie, partia "Webera i Tuska" w Parlamencie Europejskim próbuje zmusić państwa europejskie do przyjmowania migrantów.

"Ten mechanizm będzie zachęcał kolejne fale migrantów. Młodych mężczyzn, którzy najpierw próbują przedostać się do Europy, płacąc pieniądze przemytnikom ludzi, a potem będą ściągać swoje rodziny. Tak dzieje się na zachodzie Europy, gdzie są dzielnice miast, do których nie wchodzi policja, które rządzą się własnym porządkiem. Te enklawy próbują narzucić swój porządek Europejczykom. Ci ludzie się nie integrują. PiS się na to nie godzi. Jesteśmy jednoznacznie przeciwko temu" - zadeklarował szef MON.