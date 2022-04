Błaszczak: patriotyczne wychowanie jest podstawą naszego bezpieczeństwa

Patriotyczne wychowanie jest podstawą naszego bezpieczeństwa – powiedział w piątek w Miejscu Piastowym (Podkarpackie) minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dodał też, że duma z bycia Polakiem stanowi fundament naszej przyszłości.

Błaszczak w piątek uczestniczył w ślubowaniu klas mundurowych w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu. W sumie przysięgę złożyło 175 uczniów z ośmiu klas placówki. Szef MON podkreślił, że musimy pamiętać o naszej historii i być z niej dumni.

"Musimy być się silni i pamiętać o tym, że jesteśmy dumni z naszej historii, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Jest całe dziedzictwo pokoleń, które stanowi o naszej tożsamości i my te dziedzictwo niesiemy w przyszłość. Duma z bycia Polakiem stanowi właśnie fundament naszej przyszłości" - zaznaczył.

Zwracając się do uczniów, minister podziękował im za wybór szkoły i klas mundurowych. "Dziękuję, że wybraliście taką właśnie drogę, że zdecydowaliście się na naukę w klasach mundurowych. To odważna decyzja, to bardzo dobra decyzja dla was dlatego, że daję wam szansę zdobycia wiedzy, ale także wychowania patriotycznego" - dodał.

Błaszczak zaznaczył, że z rozmów z uczniami wynika, że większość chce w przyszłości służyć w Wojsku Polski. Jego zdaniem, to bardzo dobra decyzja, szczególnie w obecnej sytuacji za naszą wschodnią granicą.

"Poprzez budowę wojska, poprzez rozwój liczebny Wojska Polskiego, poprzez wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt tworzymy cały system odstraszania potencjalnego agresora. Pokazujemy, że nie pozwolimy na to, żeby ktoś nas atakował, nie pozwolimy na to, żeby ktoś zabierał nam nasze państwo, żeby ktoś mówił nam, co jest właściwe, a co nie jest" - mówił szef MON.

Błaszczak przypomniał, że niedawno uchwalona przez Sejm i podpisana przez prezydenta została ustawa o obronie ojczyzny, która przewiduje, że docelowo Wojsko Polskie będzie liczyło 300 tys. żołnierzy.

Minister dodał również, że trwa proces unowocześniania armii, co może być dodatkową zachętą do wstąpienia do wojska. W tym kontekście wymienił m.in. zakup samolotów F35 i czołgów Abrams. Błaszczak zachęcał również uczniów do studiów wojskowych, które kształcą oficerów.

Szef MON zwrócił uwagę, że coraz ważniejszą rolę będą odgrywały wojska obrony cyberprzestrzeni. "To jest nowy rodzaj wojska, zachęcam, abyście się też zainteresowali tym obszarem. Tak czy inaczej, jaką formę wybierzecie, czy to będzie ochotnicza zasadnicza służba czy aktywna rezerwa, czy służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to wszyscy będziecie służyli Polsce" - podkreślił.

W województwie podkarpackim działa 21 klas w ramach programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, w których uczy się 482 uczniów oraz 22 klasy w ramach programu Oddziałów Przygotowania Wojskowego, w których uczy się 517 uczniów.

Łącznie w całej Polsce w klasach wojskowych uczy się niemal 16 tys. uczniów, w ponad 600 klasach w 2045 szkołach. Po zakończeniu edukacji chętni absolwenci mogą odbyć skróconą służbę przygotowawczą, a po jej zakończeniu mają możliwość zostania żołnierzem Wojska Polskiego.