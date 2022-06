PGZ i Hyundai Rotem chcą współpracować nad rozwojem czołgów i transporterów opancerzonych

Polska Grupa Zbrojeniowa i koreańska firma Hyundai Rotem podpisały memorandum o wspólnym rozwoju czołgów i transporterów opancerzonych. - To ważny krok dla rozwoju wojska i przemysłu - poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

- Wojsko Polskie musi być wyposażone w nowoczesny sprzęt, o czym podczas wizyty w Korei Południowej rozmawiałem m. in. z przedstawicielami Hyundai Rotem. Dziś PGZ i Hyundai Rotem podpisały memorandum o wspólnym rozwoju czołgów i transporterów opancerzonych. To ważny krok dla rozwoju wojska i przemysłu - czytamy we wpisie Mariusza Błaszczaka na Twitterze.

Błaszczak na początku czerwca złożył wizytę w Korei Południowej, gdzie spotykał się m.in. ze swoim koreańskim odpowiednikiem Lee Jong-supem oraz z przedstawicielami koreańskiego przemysłu zbrojeniowego, w tym odpowiedzialnym za ten obszar ministrem Gangiem Eun-ho.

W wystąpieniu dla mediów przed powrotem do kraju podkreślał, że koreański sprzęt powinien szybko wejść na wyposażenie polskiego wijsja.

Szef MON informował, że negocjacje dotyczył m.in zakupu, a także produkcji w Polsce i wspólnego rozwoju koreańskich czołgów K2, oraz zwiększenia możliwości budowy armatohaubic Krab, których podwozia powstają we współpracy ze stroną koreańską.