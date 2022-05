Błaszczak: Poświęcić wszystko, co najważniejsze w imię wolności ojczyzny

Ważne jest to, żeby poświęcić wszystko, co najważniejsze w imię wolności swojej ojczyzny – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak podczas obchodów Święta Flagi na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

"Ważne jest to, żeby poświęcić wszystko, co najważniejsze w imię wolności swojej ojczyzny. Dlatego w dniu 2 maja, ale także na co dzień, starajmy się, żeby biało-czerwona wisiała przy naszych domach" - podkreślił minister obrony narodowej.

Zaapelował, o patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży. "Starajmy się też włączyć w obchody tego święta najmłodszych, tak żeby wyrastali w poczuciu patriotyzmu, żeby wyrastali w poczuciu miłości do ojczyzny" - wskazał.

"Bądźmy dumni, z tego, że jesteśmy Polakami" - zakończył.