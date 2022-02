Błaszczak: ściśle współpracujemy z Amerykanami

Polsko-amerykańska współpraca wojskowa jest ścisła i układa się bardzo dobrze – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, pytany o rozmowę z dowódcą 82 Dywizji Powietrznodesantowej USA, której pododdziały Pentagon skierował do Polski.

"Pytałem, jakie są warunki pobytu wojsk amerykańskich w Polsce. Współpracujemy bardzo ściśle. Dowódcy poszczególnych oddziałów Wojska Polskiego współpracują z żołnierzami amerykańskimi, ale chciałem usłyszeć od amerykańskiego dowódcy, jak te relacje się układają" - powiedział Błaszczak w TVP Info i rozmowie z gen. dyw. Christopherem Donahue. "Usłyszałem, że bardzo dobrze, jest ścisła współpraca" - dodał.

Przypomniał, że Polacy i Amerykanie "ramię w ramię służyli w wielu misjach na całym świecie". Podkreślił wysoki poziom wyszkolenia oraz interoperacyjności polskich i amerykańskich wojskowych.

W związku z napięciem między Rosją i Ukrainą oraz koncentracją rosyjskich wojsk przy ukraińskiej granicy Pentagon zapowiedział 2 lutego czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO. 2 tys. żołnierzy skierowano do Polski i Niemiec, z tego 1 tys. 700 do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii. Pod koniec ub. tygodnia do Polski przybyła grupa przygotowawcza, a w sobotę pierwsi żołnierze 82. Dywizji. Łącznie USA w stan podwyższonej gotowości do przemieszczenia się do Europy postawiły 8,5 tys. żołnierzy.

Błaszczak podkreślił, że w sprawie Ukrainy "stanowisko Polski jest niezmienne: o przyszłości Ukrainy powinni decydować Ukraińcy, nikt inny". "Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w interesie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej jest to, żeby Ukraina była niepodległym, suwerennym państwem" - dodał.