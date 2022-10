Błaszczak: służba Polsce jest niezbędna dla podtrzymania naszej tożsamości narodowej (aktualizacja)

Służba Polsce jest niezbędna dla podtrzymania naszej tożsamości państwowej i narodowej; nasza tożsamość narodowa stanowi nasz kod genetyczny, ona stanowi o naszej przyszłości – powiedział w niedzielę w Brzegu (Opolskie) minister obrony narodowej, wicepremier Mariusz Błaszczak.

Błaszczak wygłosił w niedzielę w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu przemówienie inaugurujące obchody 10-lecia Collegium Nobilium Opoliense.

Szef MON wskazał, że w ostatnich latach wyraźnie zarysował się w Polsce podział, "na tych, którzy służą Polsce i na tych, którym jest wszystko jedno". "Służba Polsce jest niezbędna dla podtrzymania naszej tożsamości państwowej i narodowej" - powiedział wicepremier.

Błaszczak w tym kontekście przytoczył przykład Ukrainy. "Nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby nie postawa samych Ukraińców, to pomoc Zachodu by nie nadeszła. Ukraina dzielnie broni swojej ojczyzny. Ukraińcy, nawet ci mówiący po rosyjsku, czują się gospodarzami swojej ziemi, czują się wspólnotą narodową, dlatego tej wspólnoty bronią. Gdyby się poddali, staliby się przedmiotem, a nie podmiotem. Byliby traktowani jak ludzie, którzy muszą pracować dla najeźdźców; Ukraińcy czują się gospodarzami swojego terenu" - powiedział.

Dodał, że w Polsce tożsamość narodowa stanowi "nasz kod genetyczny". "Ona stanowi o naszej przyszłości" - podkreślił Błaszczak.

Minister podkreślał, że "rozpłyniecie się w UE" nie spowoduje poprawy warunków życia w Polsce, ani nie podniesie poziomu bezpieczeństwa. "Z punktu widzenia centrum decyzyjnego UE, nie ma znaczenia czy Przesmyk Suwalski jest w Polsce czy poza nią. A z naszego puntu widzenia to ma zasadnicze znaczenie dla naszej niepodległości, dla naszej suwerenności. Dlatego staramy się przedstawiać nasze dążenia w sposób jasny i klarowny - chcemy być państwem suwerennym. Jesteśmy w UE, w NATO, ale też jesteśmy wspólnotą narodową, która jest dumna ze swoje przeszłości i która śmiało patrzy w przyszłość " - mówił.

Wicepremier nawiązał do swoje niedzielnej wizyty na Górze św. Anny, gdzie wziął udział w uroczystości ślubowania klas mundurowych. Jak mówił, podczas rozmowy z młodymi ludźmi deklarowali oni, że chcą zostać żołnierzami Wojska Polskiego. "To jest piękna deklaracja, ponieważ ich służba w Wojsku Polskim będzie służbą na rzecz naszego bezpieczeństwa" - mówił.

Dodał, że zadaniem takich uczelni jak Collegium Nobilium Opoliense, oprócz dostarczania wiedzy, jest kształtowanie postaw. "Postaw patriotycznych, służby wobec ojczyzny, wobec innych" - mówił Błaszczak podkreślając, że cieszy się, iż absolwenci takich uczelni służą później w Wojsku Polskim.

Szef MON powiedział przy tym, że "Wojsko Polskie jest silne, kiedy jest liczne". "Nie sprawdziły się teorie mówiące o tym, że wojsko nie ma być liczne, tylko dobrze wyszkolone. Dobrze wyszkolone musi oczywiście być, ale musi też być liczne, aby zapewnić naszemu krajowy bezpieczeństwo" - mówił.

Dodał, że rząd PiS i prezydent RP Andrzej Duda, dbają o rozwój Wojska Polskiego. "Nakłaniam też żołnierzy, by mieli kontakt z ludźmi, aby zachęcali młodych ludzi, by wstępowali do wojska (…) do 2015 r. jednostki Wojska Polskiego były rozwiązywane, od 2015 powołujemy do życia nowe jednostki, wyposażamy w nowoczesną broń, organizujemy kampanie społeczne" - wyliczał Błaszczak.

Wicepremier mówił też o nowych formach służby wojskowej wprowadzonych Ustawą o obronie ojczyzny z marca 2022 r. "Służba jest możliwa w połączeniu z aktywnością zawodową (…) naszą ofertę dostosowaliśmy do Państwa potrzeb. Poprzez elastyczne formy służby wojskowej osiągniemy liczbę 300 tys. żołnierzy - chcemy, aby 250 tys. było żołnierzami zawodowym, a 50 tys. żołnierzami WOT" - mówił. Szef MON mówił też o ofercie szkoleń wojskowych dla studentów.

Collegium Nobilium Opoliense zostało założone w 2012 r. Jak podano na stronie uczelni, Collegium kształci "elity dla potrzeb polskiej polityki, administracji samorządowej i rządowej, dyplomacji, nauki, mediów i organizacji pozarządowych". "Collegium Nobilium Opoliense to kuźnia idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu wyrażanego szacunkiem do państwa; jego tradycji i historii; pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego; budową gospodarki w oparciu o wolny rynek i przedsiębiorczość obywateli; troskę i odbudowę etosu zaangażowania społecznego i służby publicznej" - napisano.

autor: Piotr Doczekalski

pdo/ dki/