Błaszczak: solidarność w NATO to fundament

W sytuacji zagrożenia, jakie stanowi próba odbudowy imperium rosyjskiego, solidarność państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki i wchodzących w skład UE stanowi fundament, na którym budujemy nasza odporność - mówił w czwartek w Zagrzebiu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Błaszczak w czwartek w Zagrzebiu spotkał się z ministrem obrony Chorwacji. Wśród tematów rozmowy znalazły się kwestie wsparcia dla Ukrainy, sytuacja na Bałkanach Zachodnich, a także współpraca dwustronna.

"W sytuacji zagrożenia, jakie stanowi próba odbudowy imperium rosyjskiego, atak Rosji na Ukrainę, to właśnie solidarność państw tworzących Sojusz Północnoatlantycki i wchodzących w skład UE stanowi bardzo ważny fundament, na którym budujemy nasza odporność" - mówił Błaszczak.

"Z radością i zadowoleniem przyjęliśmy decyzję ONZ o przedłużeniu misji w Bośni i Hercegowinie" - podkreślił szef MON. "Wojska polskie uczestniczą w tej misji, będą uczestniczyły dalej" - zadeklarował.

"Mamy świadomość zagrożeń, które pochodzą ze Wschodu, ale także z Południa, dlatego jesteśmy solidarni wobec naszych sojuszników. Tak postępowaliśmy, tak postępujemy i tak postępować będziemy w przyszłości" - zapowiedział wicepremier.

Błaszczak zwracał uwagę, że zarówno Polska jak i Chorwacja unowocześniają wyposażenie sił zbrojnych, stąd wysokie nakłady na modernizację wojsk naszych krajów. "To jest pole do współpracy zarówno przemysłowej, ale także do współpracy w ramach UE" - zaznaczył.

Podkreślił ponadto, że bezpieczeństwo jest kluczem do rozwoju naszych państw, ale także całej wspólnoty europejskiej. Gratulował także Chorwacji wejścia do Strefy Schengen.