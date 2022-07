Błaszczak: te ćwiczenia świadczą o przygotowaniu do odstraszenia agresora

Te ćwiczenia świadczą o przygotowaniu sił sojuszniczych do tego, aby odstraszyć agresora – mówił wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak na briefingu po spotkaniu z żołnierzami wielonarodowej grupy bojowej eFP NATO na poligonie w Orzyszu.

Błaszczak podkreślił, że takie ćwiczenia jak w Orzyszu mają miejsce również w innych miejscach kraju, szczególnie na wschodzie Polski.

"To świadczy o przygotowaniu sił sojuszniczych do tego, aby odstraszyć agresora. To świadczy, że traktujemy bardzo poważnie swoje zobowiązania sojusznicze" - dodał.

Wicepremier przypomniał, że na ostatnim szczycie NATO w Madrycie podjęte zostały "historyczne decyzje". W tym kontekście wymienił m.in. nazwanie Rosji zagrożeniem. "To jest przełom" - ocenił.

Drugim ważnym przełomem madryckiego szczytu NATO jest, w ocenie Błaszczaka, decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

"Trzecim przełomowym wydarzeniem szczytu jest przyjęcie do sojuszu Szwecji i Finlandii. Obecność tych państw jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa Polski" - dodał.

Minister zaznaczył, że rząd PiS konsekwentnie wzmacnia potencjał polskich sił zbrojnych. Przypomniał, że Polska w ramach NATO należy do państw, które wydają na obronność najwięcej.