Błaszczak: trzeci wojskowy samolot wyleciał do Izraela, żeby pomóc w ewakuacji Polaków

Trzeci wojskowy samolot wyleciał z Warszawy do Izraela, żeby pomóc w ewakuacji Polaków do kraju; na pokładzie są także wojskowi medycy - poinformował w niedzielę w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Trzeci wojskowy samolot Boeing wyleciał właśnie z Warszawy do Izraela, żeby pomóc w ewakuacji Polaków do kraju. Na pokładzie są także wojskowi medycy" - napisał na platformie X (dawny Twitter) szef MON Mariusz Błaszczak.

W niedzielę po południu Centrum Operacyjne MON informowało, że dwa samoloty wojskowe C-130 Hercules wystartowały z Polski do Izraela. Ewakuowani Polacy mają wrócić do kraju w poniedziałek nad ranem. Jak wskazało MON, priorytetową ewakuacją ma zostać objęta wycieczka ze szkoły muzycznej w Chełmie. "Dzieci i opiekunowie czekają na ewakuację na lotnisku w Tel Awiwie. Grupa liczy około 10 osób, zostaną objęci ewakuacją priorytetową" - podkreślono. MON podkreśliło, że w razie potrzeby w gotowości są już kolejne samoloty ewakuacyjne.

Wcześniej w niedzielę Błaszczak poinformował, że trwają też rozmowy z Grecją na temat ewentualnego "ustanowienia mostu ewakuacyjnego". "Jeśli będzie taka konieczność, to Herculesy mogą zabierać turystów polskich z Izraela do Grecji, a z Grecji CASY - do Polski". Jak mówił, obecnie na ewakuację z Izraela oczekuje około 200 osobowa grupa Polaków.

"Jesteśmy przygotowani do tego, żeby szybko i sprawnie zapewnić powrót do domu polskich turystów, którzy obecnie przebywają w Izraelu" - zapewnił szef MON.