Błaszczak: Tusk zlikwiduje Wojska Obrony Terytorialnej

W ocenie ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka jeżeli Donald Tusk dojdzie do władzy, Wojska Obrony Terytorialnej zostaną zlikwidowane – taki przekaz płynie z nowego spotu szefa MON.

- Pamiętacie jak krytykowali powołane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości Wojska Obrony Terytorialnej - pyta w spocie Mariusz Błaszczak.

"Nie miejcie złudzeń, jak Tusk wróci do władzy to zlikwiduje ten rodzaj sił zbrojnych. Nie pozwólmy na to!" - napisał szef MON na platformie X. Błaszczak przypomniał, że WOT liczą dziś ponad 37 tys. osób.

W spocie ministra Błaszczaka pokazano także wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL, Trzecia Droga) oraz Tomasza Siemoniaka (Koalicja Obywatelska), którzy krytykowali decyzję o powołaniu WOT.

Błaszczak przypomniał, że żołnierze WOT pomagali Polakom podczas pandemii, usuwają skutki nawałnic i podtopień czy strzegą polskiej granicy.