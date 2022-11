Błaszczak: w 2023 roku wydatki Polski na obronność wyniosą 3 proc. PKB

W 2023 roku wydatki Polski na obronność wyniosą 3 proc. PKB — powiedział w sobotę w Toruniu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Podkreślił, że polską racją stanu jest wspieranie euroatlantyckich aspiracji Ukrainy i Gruzji.

Minister Błaszczak bierze w sobotę udział w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w kongresie "Katolicy a wojna i pokój".

"Nie sposób nie zauważyć, że mimo tej wojny (w Ukrainie - PAP) i zagrożenia całej Europy wielopoziomową rosyjską agresją, łączny budżet wojskowy państw NATO jest dziś niższy niż w latach 90., mimo znacznie większej liczby członków. Tylko 1/3 z nich osiągnęła do tej pory minimalny cel wydatków na obronę uzgodniony w 2014 roku, czyli 2 proc. PKB" - mówił Błaszczak.

Wicepremier zwrócił uwagę, że Polska systematycznie zwiększa te wydatki.

"W 2023 roku wyniosą one 3 proc. PKB. Już teraz jesteśmy trzecim państwem sojuszu pod względem nakładów wojskowych w relacji do budżetu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dynamicznie rozwijająca się gospodarka, która nawet w dobie obecnego kryzysu potrafi generować odpowiednie środki" - wskazał.

Ocenił, że sojusz Polski z USA jest "silny jak nigdy". Mówił także o bardzo dobrej współpracy Polski z Wielką Brytanią oraz państwami regionu w ramach grup dwustronnych i wielostronnych, co ma być uzupełnieniem działań na arenie międzynarodowej, uzupełnieniem aktywności w ramach NATO.

"Polską racją stanu jest wspieranie euroatlantyckich aspiracji - przede wszystkim Ukrainy, ale także Gruzji oraz europejskich aspiracji Mołdawii. Nigdy wcześniej nie zrobiliśmy w tym zakresie więcej niż w ostatnich latach" - powiedział szef MON.