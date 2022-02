Błaszczak: w 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej oddajemy hołd żołnierzom tej formacji

W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej oddajemy hołd wszystkim żołnierzom tej formacji. Zawdzięczamy im naszą wolność, niepodległą ojczyznę i wartości, które łączą wszystkich Polaków - napisał szef MON Mariusz Błaszczak w przesłaniu z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

14 lutego 1942 r. z rozkazu Naczelnego Wodza generała Władysława Sikorskiego, istniejący dotychczas Związek Walki Zbrojnej - zbrojne struktury Polskiego Państwa Podziemnego, zmienił się w Armię Krajową (AK).

"W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej oddajemy hołd wszystkim żołnierzom tej formacji. Zawdzięczamy im naszą wolność, niepodległą ojczyznę i wartości, które łączą wszystkich Polaków" - napisał Błaszczak w przesłaniu przekazanym w sobotę PAP.

Podkreślił, że żołnierze AK "stanowią wzór dla współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego, a wiele jednostek Sił Zbrojnych dziedziczy tradycje Armii Krajowej".

"Dziękujemy Wam, żołnierze AK. Za wolną Polskę, za ideały, które niesiecie, za Wasz etos i za to, że wciąż wielu z Was jest z nami i uczy młode pokolenie tego czym jest miłość do ojczyzny" - stwierdził szef MON.

Obchody 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej rozpocznie msza św. w niedzielę o godz. 10.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Główne uroczystości odbędą się w niedzielę o godz. 12.00. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przedstawicielom młodego pokolenia Polaków zostanie przekazane "Przesłanie Żołnierzy Armii Krajowej". Odbędzie się także ceremonia nadania symboliki wojskowej jednostkom Wojsk Obrony Terytorialnej dziedziczącym tradycje Armii Krajowej. Po tym nastąpi Apel Pamięci z udziałem pocztów sztandarowych jednostek wojskowych dziedziczących tradycje Armii Krajowej.

Po zakończeniu uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza kwiaty i znicze zostaną złożone także w miejscach pamięci na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W poniedziałek o godz. 10.00 planowane jest złożenie kwiatów przed pomnikiem Stefana Roweckiego "Grota", a o godz. 10.30. przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. O godz. 13.00 w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Klonowej 1 zasłużeni żołnierze z jednostek dziedziczących tradycje Armii Krajowej otrzymają wyróżnienia i medale.

Również w poniedziałek Ministerstwo Obrony Narodowej ma ogłosić konkurs pod hasłem "Wdzięczni Bohaterom - Żołnierzom Armii Krajowej", którego celem jest realne wsparcie żołnierzy AK w codziennym życiu m.in. pomoc pielęgnacyjna, realizacja zakupów pierwszej potrzeby, zapewnienie transportu do lekarza, na spotkania i groby współtowarzyszy broni Organizacje pozarządowe będą mogły składać projekty i wnioski o dotacje do 15 marca 2022 r.

Na pamiątkę 80. rocznicy powstania Armii Krajowej, przekształconej ze Związku Walki Zbrojnej, minister obrony narodowej polecił, aby od 13 lutego do końca roku na każdej uroczystej przysiędze wojskowej odczytywana była rota historycznej przysięgi żołnierzy Armii Krajowej.

Od 11 lutego na Krakowskim Przedmieściu 64 prezentowana jest wystawa "Siły Zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego". Od niedzieli ekspozycję plenerową na temat historii Armii Krajowej będzie można oglądać także przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa. Tego dnia ruszy również internetowa akcja "Z miłości do Ojczyzny", która przybliży młodemu pokoleniu motywacje do walki i życiowe przesłania żyjących bohaterów Armii Krajowej.