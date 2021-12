Błaszczak: Wojsko Polskie ma siły. Obronimy Polskę w każdej sytuacji

Patrząc z perspektywy lat i tego, w jakim miejscu znajduje się dziś Polska i jej siły zbrojne, mogę z całą pewnością oświadczyć, że Wojsko Polskie ma siły i środki do tego, aby wypełnić z determinacją i zaangażowaniem swoje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

Dziś Wojsko Polskie jest w dużo lepszej kondycji niż kilkanaście lat temu - powstały Wojska Obrony Terytorialnej, powołałem nową 18 Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach, w służbie mamy bardzo wielu żołnierzy z dużym doświadczeniem wyniesionym z misji poza granicami kraju - powiedział Mariusz Błaszczak.

Polska zacieśnia także współpracę nie tylko w ramach NATO, lecz także bezpośrednio z USA, które cały czas pozostają największą potęg militarną na świecie. Do tego dochodzi intensywny proces modernizacji technicznej Wojska Polskiego - dodał.

Patrząc z perspektywy lat i tego, w jakim miejscu znajduje się dziś Polska i jej siły zbrojne, mogę z całą pewnością oświadczyć, że Wojsko Polskie ma siły i środki do tego, aby wypełnić z determinacją i zaangażowaniem swoje zadania związane z zapewnieniem Polsce i Polakom bezpieczeństwa - ocenił.

Szef MON w rozmowie z "Gazetą Polską" zaznaczył, że stałe i konsekwentne wzmacnianie potencjału obronnego polskiej armii jest dla niego "niezmiennym priorytetem, od pierwszego dnia urzędowania".

"Nie tylko pozyskujemy nowoczesny sprzęt, lecz także wkładamy wysiłek w zwiększenie liczebności naszych sił zbrojnych. Dziś Wojsko Polskie jest w dużo lepszej kondycji niż kilkanaście lat temu - powstały Wojska Obrony Terytorialnej, powołałem nową 18 Dywizję Zmechanizowaną w Siedlcach, w służbie mamy bardzo wielu żołnierzy z dużym doświadczeniem wyniesionym z misji poza granicami kraju" - powiedział.

Czytaj też: Strategiczne plany: Polska armia większa, silniejsza i nowocześniejsza

Dodał, że Polska zacieśnia także współpracę nie tylko w ramach NATO, lecz także bezpośrednio z USA, "które cały czas pozostają największą potęg militarną na świecie". "Do tego dochodzi intensywny proces modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Patrząc z perspektywy lat i tego, w jakim miejscu znajduje się dziś Polska i jej siły zbrojne, mogę z całą pewnością oświadczyć, że Wojsko Polskie ma siły i środki do tego, aby wypełnić z determinacją i zaangażowaniem swoje zadania związane z zapewnieniem Polsce i Polakom bezpieczeństwa" - ocenił.

Dodał, że nie możemy jednocześnie zapominać o tym, że "jesteśmy częścią kolektywnego systemu bezpieczeństwa NATO, które cały czas pozostaje największym i najsilniejszym sojuszem obronnym w historii".

Odnosząc się do operacji "Śluza" oraz do równoczesnego gromadzenia w pobliżu granic z Ukrainą znacznych sił rosyjskich zaznaczył, że "koordynacja działań Białorusi i Rosji nie jest niczym nowym - jednak skala i intensywność wydarzeń, jakie mają miejsce na granicy naszego kraju, oraz fakt koncentracji wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, mogą budzić i budzą uzasadnione zaniepokojenie".

Dodał, że Polska zawsze z uwagą obserwuje działania Rosji. "Wiemy, do czego Kreml jest zdolny. Przykład Krymu doskonale pokazał, że to, co można początkowo uważać za zwykłą manifestację siły, może w mgnieniu oka przerodzić się w konfrontację. Oczywiście przygraniczne +prężenie muskułów+ przez Rosję jest narzędziem, z którego Kreml korzysta od wielu lat. Każda taka koncentracja sił może zostać zamieniona w coś zdecydowanie groźniejszego" - ocenił.

Podkreślił, że jest przekonany, że "próba agresji na Ukrainę spotkałaby się z aktywnym oporem sił zbrojnych tego kraju oraz zdecydowaną reakcją środowiska międzynarodowego". "Krym stworzył precedens - rolą całego demokratycznego świata jest niedopuszczenie do tego, by się on powtórzył" - powiedział.