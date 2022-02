Błaszczak: wsparcie duchowe udzielane żołnierzom przez kapelanów - niezwykle ważne

Wsparcie duchowe, jakiego na co dzień udzielają kapelani żołnierzom i funkcjonariuszom, jest niezwykle ważne - powiedział w sobotę szef MON Mariusz Błaszczak w czasie ingresu do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie bpa Wiesława Lechowicza.

Bp Lechowicz zastąpił na tym stanowisku abp Józefa Guzdka, który 16 lipca 2021 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim i Administratorem Apostolskim Ordynariatu Polowego do czasu objęcia urzędu przez nowego biskupa polowego.

W mszy św. w katedrze polowej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie uczestniczą m.in.: przedstawiciele Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezydenta RP oraz kancelarii premiera, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak, żołnierze wszystkich formacji wojskowych i funkcjonariusze służb mundurowych, a także kapelani wojskowi Kościoła prawosławnego i ewangelicko-augsburskiego.

Zwracając się do bpa Lechowicza, Błaszczak zaznaczył, że jego posługa biskupia będzie "z pożytkiem dla rodziny wojskowej i duchowym wsparciem dla żołnierzy WP, którzy pełnią codzienną służbę w imię bezpieczeństwa naszej ojczyzny".

"Chciałbym też życzyć księdzu biskupowi, żeby Ordynariat Polowy rozwijał się, gdyż jest taka potrzeba" - podkreślił. Przypomniał, że gdy w 2015 r. PiS obejmowało rządy, Wojsko Polskie liczyło 95 tys. żołnierzy; obecnie liczy ono 115 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

"Jesteśmy dopiero w trakcie procesu rozwoju liczebnego WP (...). Naszym celem jest to, żeby WP liczyło przynajmniej 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT. Proporcjonalnie do tej liczby będzie rozrastał się też Ordynariat Polowy" - stwierdził Błaszczak.

Zwrócił się do obecnych na uroczystości ordynariuszy diecezji o wsparcie procesu rozwoju Ordynariatu Polowego. "Jest to niezbędne, żeby Polska była bezpieczna. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie nas czekają. Z tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski. Mamy świadomość tego, że służba żołnierzy WOT, funkcjonariuszy SG i policji - szczególnie na granicy polsko-białoruskiej, która została poddana atakowi hybrydowemu - jest niezwykle ważna dla naszej przyszłości" - mówił.

Dodał, że "niezwykle ważne jest też wsparcie duchowe, jakiego na co dzień udzielają kapelani duchowi żołnierzom i funkcjonariuszom".