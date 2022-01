Błaszczak: zaczynamy dziś działanie Szpitala w Legionowie, będzie on służył wszystkim potrzebującym

Zaczynamy dziś działanie szpitala w Legionowie stanowiącego filię Wojskowego Instytutu Medycznego, jesteśmy gotowi do tego, aby nieść pomoc wszystkim potrzebującym - mówił szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości otwarcia lecznicy.

Nowa placówka będzie funkcjonować jako filia Wojskowego Instytutu Medycznego i ma zapewnić rozszerzony dostęp do opieki medycznej mieszkańcom Legionowa i regionu. W szpitalu będą funkcjonować oddziały: kardiologiczny, chirurgiczny, intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, okulistyczny oraz ginekologiczny. Placówka jest przygotowana do hospitalizacji jednocześnie około 90 pacjentów, a łączny koszt inwestycji wyniósł 160 mln złotych i został pokryty w całości z budżetu MON.

Szef MON podczas środowej uroczystości, że mieszkańcy Legionowa wielokrotnie słyszeli obietnice, zapewnienia od lokalnych włodarzy z PO, że szpital jest potrzebny i że zaraz zostanie on zbudowany, ale się to nie stało. Dopiero - zaznaczył - kiedy do władzy doszło PiS "bezpieczeństwo stało się rzeczywistym priorytetem władz".

Błaszczak wskazał, że szpital otwierany w Legionowie choć stanowi zaplecze medyczne dla żołnierzy z 18. Dywizji, czy żołnierzy WOT, to jednocześnie jest też otwarty dla mieszkańców powiatu i całego województwa.

"Ten szpital został zbudowany w ciągu 2 lat. Pracuje w nim bardzo dobrze przygotowana do spełniania swych obowiązków kadra (...), ludzie, którzy mają doświadczenie międzynarodowe, którzy dają gwarancję wysokiego poziomu leczenia" - mówił szef MON.