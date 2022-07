Błaszczak: zadaniem władz naszego kraju jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych

Zadaniem władz naszego kraju jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych, aby Polska poprzez silne wojsko odstraszyła skutecznie agresora – powiedział w niedzielę wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"To historyczne wydarzenie, w 10 miejscach w Polsce odbywają się przysięgi, kończące kurs podstawowy zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej. To nowa formuła, stworzą na podstawie ustawy o obronie ojczyzny, to pierwszy etap służby wojskowej" - powiedział w niedzielę w Nowym Dworze Mazowieckim wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Dodał, że to odpowiedź na zagrożenia, jakie są w otoczeniu Polski.

"Za naszą wschodnia granicą toczy się wojna, która wygląda tak, jak na zdjęciach z II wojny światowej. Dochodzi do zbrodni wojennych, ludność cywilna jest mordowana. Zadaniem władz naszego kraju jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych, aby Polska poprzez silne wojsko odstraszyła skutecznie agresora, żeby władcy Kremla nie poważyli się zaatakować naszego kraju" - stwierdził Mariusz Błaszczak.

Dodał, że konieczne do tego jest, aby polskie wojsko było liczne, uzbrojone w nowoczesną broń i musi być silnie osadzone w strukturach NATO.

"I my te zadania realizujemy. W odróżnieniu od tych, którzy Polską rządzili przed 2015 r., my nie likwidujemy jednostek wojskowych, a wręcz przeciwnie, tworzymy nowe jednostki wojskowe, zwiększamy liczebnie stan wojska polskiego" - powiedział wicepremier.