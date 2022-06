Błaszczak: zrobię wszystko, by godnie zastąpić w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

Zrobię wszystko, by godnie zastąpić w rządzie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który w środę został powołany na wicepremiera i ma kierować Komitetem ds. bezpieczeństwa, któremu szefował dotąd Kaczyński.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po odebraniu wcześniej nominacji od prezydenta Andrzeja Dudy, Błaszczak wskazywał, że jego misja jako wicepremiera związana jest z przewodniczeniem Komitetowi ds. bezpieczeństwa i spraw obronnych. Wyraził przekonanie, że jest dobrze przygotowany do pełnienia tej roli z uwagi na doświadczenie zdobyte jako szef MSWiA oraz kierowanie od kilku lat MON.

Ocenił, że Komitet ma już dość duży dorobek, gdyż pozytywnie zaopiniował i był włączony w prace nad trzema ustawami. Wskazał tu m.in. na ustawę o obronie ojczyzny, która - mówił - stanowi fundament "jego działań jako ministra obrony narodowej". Wymienił też ustawę o ochronie ludności oraz ustawę o służbie zagranicznej. "Oczywiście to jest tylko pewien etap naszej drogi związanej z przygotowaniem kolejnych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej" - zaznaczył wicepremier.

Błaszczak mówił też, że działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa Polski są skoncentrowane na rozwoju Wojska Polskiego. "Rozwój Wojska Polskiego może być wtedy przeprowadzany, kiedy mamy fundament finansowy" - mówił. Dodał, że tym fundamentem jest ustawa o obronie ojczyzny przewidująca, że w przyszłym roku na obronność zostanie przeznaczone minimum 3 proc. PKB.

"Chciałbym poinformować państwa, że również uzgodniliśmy plan finansowy Funduszu wsparcia sił zbrojnych. A więc w tym roku, w 2022, to będzie 20 mld zł, w roku przyszłym 49 mld zł" - oświadczył.

"Nasz wysiłek finansowy jest realny, to są mocne fundamenty do tego, by rozbudowywać liczebnie Wojsko Polskie. To są mocne fundamenty do tego, żeby rozwijać program modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego" - dodał wicepremier.