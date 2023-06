Blisko 2 tys. Polaków z ośrodków polonijnych weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie

W Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie weźmie udział blisko 2 tys. Polaków z ośrodków polonijnych w tym najwięcej ze Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. Będą także Polacy z Kazachstanu, Białorusi czy Grecji - powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk.

W Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie weźmie udział 1300 Polaków z ośrodków polonijnych - najwięcej ze Stanów Zjednoczonych - 350 osób oraz z Niemiec - 250. Będą także Polacy z Kazachstanu, Białorusi czy Grecji - powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w dniach od 1 do 6 sierpnia 2023 r. pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". Centralne wydarzenia ŚDM, czyli spotkania z papieżem, poprzedzą "dni w diecezjach".

"W wydarzeniach weźmie ok. 2 tys. młodych z ośrodków polonijnych. Najwięcej zapisało się ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Następnie z Wielkiej Brytanii, Francji i Litwy" - przekazał dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

"W ramach projektu +Polska i Polonia w drodze na ŚDM+ organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy środki, którymi wesprzemy młodych Polaków z Polonii oraz mieszkających na Wschodzie, a więc z Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi. Do naszego projektu zgłosiło się 300 młodych z Polonii całego świata" - powiedział dyrektor KBO ŚDM. Dodał, że wśród młodych są także grupy młodych Polaków z Litwy, Rumunii czy Grecji, którym pomagamy w dotarciu na ŚDM.

Wyjaśnił, że ich wkład własny jest na poziomie 20-25 proc., zaś resztę dofinansowujemy, w tym jest zakwaterowanie, wyżywienie i transport do Lizbony.

Celem projektu jest promocja polskiej kultury i chrześcijańskiej tradycji.

Wspólny wyjazd grup polonijnych - wraz z grupami z Polski, w jednym autokarze - odbędzie się z trzech miast: Paryża, Barcelony i Madrytu. Stamtąd młodzież wspólnie wyruszy do jednej z diecezji w Portugalii, gdzie odbędą się tzw. "dni w diecezjach" poprzedzające wydarzenia centralne ŚDM w Lizbonie. W tym czasie zaplanowana jest prezentacja polskiej kultury w postaci wspólnych wydarzeń artystycznych.

W projekcie weźmie udział 305 młodych z diecezji sosnowieckiej, lubelskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, tarnowskiej, gdańskiej i warszawskiej.

W Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie weźmie udział 25 tys. Polaków, w tym ok. 250 księży, 100 sióstr zakonnych i ok. 21 biskupów. Zapisało się także 350 wolontariuszy oraz blisko 500 harcerzy.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych odbyło się w dniach 29-31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne, już pod nazwą ŚDM, odbyły się na szczeblu diecezji i parafii 23 marca 1986 r. Od tego czasu, co dwa lub trzy lata, młodzi z całego świata spotykają się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co - wcześniej w Niedzielę Palmową, a teraz w niedzielę Chrystusa Króla - ze swoim biskupem na obchodach diecezjalnych.