Blisko 40 polskich uczelni zakwalifikowano do rankingu THE; wśród najlepszych Politechnika Opolska

W najnowszej edycji światowego rankingu The World University Rankings 2024 uwzględniono 37 polskich uczelni. W ścisłej czołówce polskich uczelni technicznych znalazła się Politechnika Opolska.

Jak podkreślają władze uczelni, ranking THE (Times Higher Education) World University Rankings to największy, prestiżowy, ogólnoświatowy ranking uczelni akademickich obejmujący ponad 100 krajów. W tym roku przypada jego jubileuszowa, dwudziesta edycja.

W zeszłym roku Politechnika Opolska została po raz pierwszy ujęta w rankingu, w klasyfikacji polskich uczelni zajęła 9. miejsce na 32 ośrodki naukowe. W tym roku to już czwarte miejsce w rankingu polskich uczelni technicznych.

"Dla naszej społeczności akademickiej to duży powód do dumy zwłaszcza, że po wyniki rankingu sięgają zarówno kandydaci na studia, ale także zagraniczni naukowcy, którzy szukają uczelni do prowadzenia swoich badań" - podkreślił prof. Marcin Lorenc, rektor opolskiej uczelni.

W tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowano ponad 1900 uczelni ze 108 krajów. W skali globalnej Politechnika Opolska utrzymała pozycję z poprzedniego roku zajmując miejsce w przedziale 1201-1500 obok takich uczelni, jak Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska i Politechnika Poznańska, uzyskując tym samym jeden z lepszych wyników wśród 37 polskich uczelni zakwalifikowanych do bieżącego zestawienia.

Ranking THE ocenia uczelnie w zakresie ich głównych misji: nauczaniu, badaniach, transferze wiedzy i perspektywach międzynarodowych. W celu zapewnienia jak najbardziej wszechstronnych i zrównoważonych porównań, instytucje poddawane są ocenie w oparciu o 18 starannie skalibrowanych wskaźników wydajności pogrupowanych w pięć kategorii: nauczanie (środowisko uczenia się), środowisko badawcze (wielkość, dochody z badań i reputacja), jakość badań (wpływ cytowań, siła badań), perspektywy międzynarodowe (pracownicy, studenci i badania) oraz przemysł (transfer wiedzy, dochody z przemysłu i patenty).