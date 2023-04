Bochenek o nowej akcji PiS: dbamy i będziemy dbać sprawiedliwie o wszystkie samorządy, bo Polska jest jedna

Dbamy i będziemy dbać sprawiedliwie o wszystkie samorządy, bo Polska jest jedna - mówił PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek zapowiadając nową akcję PiS "Polska jest jedna - inwestycje lokalne", którą w sobotę zainicjuje lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

W sobotę o godz. 13 prezes PiS Jarosław Kaczyński, podczas spotkania z mieszkańcami Lubelszczyzny w Janowie Lubelskim, rozpocznie kolejną akcję parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości.

"Motywem przewodnim cyklu 100 zaplanowanych spotkań na najbliższe tygodnie jest hasło: +Polska jest jedna - inwestycje lokalne+. Przewidzieliśmy prawie 100 spotkań we wszystkich okręgach wyborczych, w ramach których chcemy podsumować to, co przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości udało się zrobić dla naszych miast, miasteczek i wsi" - mówił Bochenek.

"Na konkretnych przykładach chcemy pokazać i przypomnieć o tej dobrej zmianie, jaka nastąpiła w naszym otoczeniu w ostatnich latach. Inwestycje drogowe, nowe lub wyremontowane szkoły, przedszkola, sieci wodociągowe lub kanalizacyjne, place zabaw, odnowione strażnice, domy ludowe, nowoczesne wozy strażackie, to efekt tych ostatnich ośmiu lat. Nie zapominajmy o licznych centralnych programach społecznych, które poprawiły warunki życia polskich rodzin, czy tarczach dla przedsiębiorców, które pomogły przetrwać trudny czas pandemii" - wyliczał rzecznik PiS.

Jak dodał, politycy PiS chcą o tym przypomnieć i podsumować to na konkretnych przykładach w trakcie otwartych spotkań z mieszkańcami w całej Polsce.

"Chcemy, aby te spotkania przyciągały nie tylko naszych zwolenników, ale także osoby, które niekoniecznie interesują się polityką na co dzień. Nie angażują się politycznie, ale interesują się tym, co dzieje się w ich sąsiedztwie i chcą o tym porozmawiać" - zaznaczył.

"Cykl spotkań +Polska jest jedna - inwestycje lokalne+, to dobra okazja do tego, by pokazać czym zaowocowały środki rządowe w terenie. Dbamy i będziemy dbać sprawiedliwie o wszystkie samorządy, bo Polska jest jedna" - zadeklarował Bochenek.

W niedzielę, w ramach nowej akcji PiS zaplanowano kilkanaście spotkań polityków ugrupowania. Sztabowcy PiS przekazali PAP, że premier Mateusz Morawiecki spotka się z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odwiedzi Wołomin, a wicepremier, szef MAP Jacek Sasin - Białystok.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ma spotkać się z mieszkańcami Stalowej Woli, a minister rozwoju i technologii Waldemar Buda odwiedzi Rogów.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek spotka się z mieszkańcami Nysy, a minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg - Kalisza.

Ponadto na niedzielę w ramach akcji zaplanowano spotkania: wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka (Oleśnica), wiceministra finansów Artura Sobonia (Włocławek), wiceministra funduszy i polityki regionalnej Marcina Horały (Starogard Gdański).

Z wyborcami spotka się też: wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed (Bielsko-Biała), wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka (Sandomierz), wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka (Elbląg) oraz wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker (Stargard).