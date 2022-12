Bochenek: prezes PiS z wielkim szacunkiem podchodzi do ludzi pracy, w szczególności rolników

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zawsze z wielkim szacunkiem podchodzi do ludzi pracy, w szczególności rolników - podkreślił w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do wypowiedzi byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Ardanowski powiedział w środę w programie "Graffiti" w Polsat News, że Kaczyński powinien przeprosić za projekt ustawy, zwany "piątką dla zwierząt". Stwierdził również, że słowa o tym, że "chłopi są pazerni" usłyszał od prezesa PiS.

"To trzeba powiedzieć wprost. +Piątka dla zwierząt+ to była absolutna głupota, ktoś Kaczyńskiemu to doradził. Prezes na wewnętrznym spotkaniu przyznał, że to był wielki błąd" - mówił Ardanowski. Dodał, że trzeba wprost powiedzieć, że "podjęliśmy niewłaściwe założenia, nie wyczuliśmy interesu polskiej wsi". "Nigdy więcej do tego nie wrócimy" - powiedział Ardanowski.

Polityk był również pytany o poprzednią wypowiedź, w której cytował "najważniejszego polityka PiS". Przyznał, że słowa "chłopi są pazerni, da się im parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują", usłyszał z ust Jarosława Kaczyńskiego.

Do wypowiedzi byłego ministra rolnictwa odniósł się w środę rzecznik PiS Rafał Bochenek. "Nigdy nie padły z ust pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego takie słowa, nawet w rozmowach prywatnych. Pan prezes zawsze z wielkim szacunkiem podchodzi do ludzi pracy, w szczególności rolników. Stąd te liczne programy i rozwiązania, jakie przygotowaliśmy dla polskiej wsi, która stanowi istotny element naszej polityki" - podkreślił Bochenek.

Zaznaczył, że rząd zgodnie z obietnicą doprowadził dopłaty bezpośrednie do europejskiego poziomu 270 euro, "czego PSL-owi nigdy nie udało się zrobić". "Ograniczyliśmy wyprzedaż polskiej ziemi. Podniesiony przez rząd PO-PSL wiek emerytalny do 67 lat obniżyliśmy. Warto przypomnieć, że gdybyśmy tego nie zrobili, kobiety musiałyby pracować na roli o 12 lat dłużej" - wskazał Bochenek.

Podkreślił także, że ostatnio przedstawione przez PiS propozycje na Zgromadzeniu Wsi Polskiej w Przysusze dotyczą najbliższych miesięcy, a całościowy program dla rolnictwa na kolejną kadencję będzie przedstawiony już na wiosnę. "Wszystkie nasze działania były nakierowane przez ostatnie lata na wspieranie mieszkańców nie tylko dużych ośrodków miejskich, ale także mniejszych miejscowości, wsi: wsparcie socjalne: 500+, 300+, 13. i 14. emerytura, wreszcie przyzwoita waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, środki z programów inwestycyjnych Polski Ład na budowę dróg, szkół, przedszkoli, czy domów kultury" - wyliczał Bochenek.