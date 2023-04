Bochenek: rząd i komisarz Wojciechowski robili wszystko, by zaradzić problemowi na rynku rolno-spożywczym

Zarówno rząd, jak i komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski robili wszystko, by zaradzić problemowi, jaki się pojawił na rynku rolno-spożywczym - mówił PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek. PiS zależy na tym, aby rolnikom jak najszybciej pomóc poprzez konkretne działania i decyzje - podkreślił.

Szef PO Donald Tusk we wtorek, w kontekście kryzysu zbożowego, stwierdził, iż warto głośno zażądać, by unijny komisarz ds. rolnictwa, wyznaczony przez PiS, Janusz Wojciechowski, złożył rezygnację, bo niewiele zrobił i czekał tylko na dyrektywy z centrali PiS.

Rzecznik PiS powiedział PAP, że "zarówno rząd, jak i nasz komisarz Janusz Wojciechowski robili wszystko, aby zaradzić temu problemowi, jaki się pojawił na rynku rolno-spożywczym".

"Warto w tym kontekście wspomnieć, iż komisarzem odpowiedzialnym za cła i politykę handlową w UE jest komisarz z Łotwy, wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis i to do niego powinni apelować politycy opozycji o podjęcie działań. Polityka handlowa, celna leży w jego gestii, a nie polskiego komisarza. Czyżby pan Tusk o tym nie wiedział, czy znowu okłamuje rolników? Podobno jest znawcą spraw europejskich" - mówił Bochenek.

Stwierdził też, że podjęta niedawno decyzja o zakazie przywozu do Polski produktów rolnych i spożywczych z Ukrainy była podyktowana opieszałością UE. "Od wielu miesięcy trwają w tej sprawie rozmowy, przerzucanie się pismami, a Bruksela wciąż nie podejmowała decyzji. Nie mogliśmy dłużej czekać, stąd decyzja o zakończeniu importu i tranzytu przez nasz kraj produktów rolnych z Ukrainy" - dodał.

15 kwietnia 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Rozporządzenie wprowadza zakaz przywozu do 30 czerwca br. określonych produktów pochodzących lub przywożonych z terytorium Ukrainy na terytorium Polski - m.in. zboża, cukru, owoców i warzyw.

Rzecznik PiS odniósł się też do skrytykowania przez opozycję pomysłów dla rolnictwa przedstawionych przez PiS. "Co do dopłat przy skupie pszenicy, przestrzegałbym politycznych kombinatorów z PSL-u i z Agrounii przed złudną nadzieją na dopłaty do zboża zaimportowanego z Ukrainy. Dopłaty mają wesprzeć polskich rolników, którzy nie mogą sprzedać zboża wyprodukowanego w Polsce tylko dlatego, że pojawiła się grupa, która zwietrzyła złoty interes na ukraińskim zbożu, kosztem i naszych rolników i polskiej wsi" - powiedział Bochenek.

Pytany o pomysł polityków PSL, Konfederacji i Porozumienia powołania komisji śledczej do zbadania przyczyn i skutków niekontrolowanego importu żywności z Ukrainy, odparł, że ta "propozycja pokazuje, że PSL-owi i ich politycznej przybudówce Agrounii chodzi o igrzyska i wykorzystywanie problemu rolników do swoich partyjnych celów".

"Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, aby rolnikom jak najszybciej pomóc poprzez konkretne działania i decyzje. To jest zasadnicza różnica między nami a PSL-em i Agrounią: my rozwiązujemy problemy, a oni uprawiają brudną politykę" - powiedział Bochenek.

W sobotę we wsi Łyse koło Ostrołęki podczas konwencji PiS dotyczącej rolnictwa zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników: "Konkret Jarosława Kaczyńskiego Dla Polskiej Wsi". Zakłada on m.in. skup zboża z dopłatą z minimalną ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłaty do paliwa rolniczego do 2 zł za litr oleju napędowego. Prezes PiS poinformował ponadto na konwencji, że rząd zdecydował o zakazie przywożenia do Polski zboża i dziesiątków innych rodzajów żywności z Ukrainy.