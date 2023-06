Bogatynia: Marszałek Sejmu: dla obozu patriotycznego kwestie bezpieczeństwa, w tym energetycznego, są zasadnicze

Dla obozu patriotycznego kwestie bezpieczeństwa, w tym energetycznego, są kwestiami zasadniczymi. Musimy obronić naszą suwerenność, której symbolem staje się Bogatynia i Turów - powiedziała marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas wiecu PiS w Bogatyni.

W sobotę w Bogatyni odbywa się wiec PiS z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, byłej premier Beaty Szydło, ministrów oraz najważniejszych polityków ugrupowania, a także koalicjantów - lidera Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry, lidera Stowarzyszenia OdNowa Marcina Ociepy oraz lidera Republikanów Adama Bielana. Wiec opatrzono hasłami "Z miłości do Polski", z logotypem z symbolem serca.

Jako pierwsza na wiecu wystąpiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. "Dzisiaj Bogatynia staje się pewnym symbolem - symbolem walki o naszą niezależność i suwerenność. Tu nie chodzi tylko, czy kopalnia i elektrownia będą dalej funkcjonować, ale chodzi o to, czy będziemy mogli samodzielnie, w sposób suwerenny podejmować własne decyzje, podążać własną drogą rozwoju" - powiedziała, odnosząc się do sporu o funkcjonowanie kopalni węgla brunatnego i elektrowni w Turowie, położonym nieopodal Bogatyni. "Z miłości do Polski obronimy Turów" - dodała.

"Dla formacji patriotycznej, od 2015 roku kwestie bezpieczeństwa, tego szeroko rozumianego - także bezpieczeństwa energetycznego - są dla nas kwestiami zasadniczym, temu poświęcamy naszą energię, nasz czas i nasze rządzenie" - oświadczyła marszałek Sejmu.

Jej zdaniem, "musimy obronić naszą suwerenność, niezależność i naszą polską drogę". "Dziś Polska wygląda pięknie, wygląda znakomicie, a ludzie to doceniają - i ktoś nam próbuje odciąć skrzydła. Nie możemy na to pozwolić" - powiedziała, apelując o wsparcie i głosy obywateli.