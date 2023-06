Bogatynia: Na placu przy Elektrowni Turów rozpoczął się wiec PiS

Na placu przy ul. Okólnej w Bogatyni, w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Turów, rozpoczął się w sobotę wiec PiS.

Na wiecu pojawili się wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy, w tym Zbigniew Ziobro i Adam Bielan.

Liderzy Zjednoczonej Prawicy - z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na czele - będą w sobotę na wiecu w Bogatyni na Dolnym Śląsku mówić o zagrożeniach dla państwa polskiego i polskiej suwerenności w kontekście problemów z kompleksem energetycznym w Turowie.

Wiec odbywa się na placu przy ul. Okólnej, w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrowni Turów. Zgromadzeni mają ze sobą flagi Polski, często z napisami miejscowości, z których przyjechali. Widoczne są też flagi Solidarności i banery poszczególnych formacji Zjednoczonej Prawicy.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przed rozpoczęciem wiecu powiedział do zgromadzonych, że hasło przewodnie spotkania to: "Z miłości do Polski". Zaznaczył, też m.in., że "PiS obroni Turów". "Jesteśmy gwarantem tego, że Turów będzie działać" - dodał.

W tle ustawionej na placu mównicy widać kominy Elektorowi Turów. Od placu do elektrowni jest kilkaset metrów. Mównicę opatrzono napisem "Obronimy Turów".