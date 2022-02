Bogna Janke po spotkaniu z przedstawicielami kampanii Wolna Szkoła: uwagi przekażę do zespołu ekspertów

Uwagi, które zgłoszono do nowelizacji prawa oświatowego, przekażę do naszego zespołu ekspertów; prezydent Andrzej Duda podejmie w jej sprawie suwerenną decyzję – powiedziała prezydencka minister Bogna Janke po wtorkowym spotkaniu z przedstawicielami kampanii Wolna Szkoła.

Przedstawiciele kampanii Wolna Szkoła zrzeszającej nauczycieli, oświatowe związki zawodowe, organizacje społeczne, rodziców i uczniów zwrócili się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o spotkanie w związku z nowelizacją prawa oświatowego. Ustawa czeka obecnie na decyzję prezydenta.

Z przedstawicielami kampanii spotkała się we wtorek minister w Kancelarii Prezydenta RP Bogna Janke. Jak przekazała PAP KPRP, rozmówcy przedstawili swoje uwagi do zmian w prawie oświatowym.

"Ich zastrzeżenia dotyczyły m.in. zbyt daleko idących uprawnień kuratora oświaty wobec dyrektorów szkół, utrudnienia prowadzenia zajęć w szkołach przez organizacje zewnętrzne czy niedostatecznych konsultacji społecznych zaproponowanych zmian. Rozmówcy wskazali też na pozytywny aspekt zmian, jak uregulowanie kwestii nauczania zdalnego" - podkreślono w przesłanym PAP komunikacie.

"Zaprosiłam przedstawicieli kampanii Wolna Szkoła na rozmowę w ramach dialogu społecznego, który prowadzę w imieniu Pana Prezydenta. Była to dobra, merytoryczna rozmowa o szkole z osobami autentycznie zaangażowanymi w sprawy edukacji. Uwagi, które mi zgłoszono, przekażę do naszego zespołu ekspertów. Pan Prezydent podejmie suwerenną decyzję" - powiedziała po spotkaniu Janke.

Przedstawiciele Wolnej Szkoły: Iga Kazimierczyk, Olgierd Porębski i Anna Schmidt-Fic po spotkaniu wystąpili na briefingu pod Kancelarią Prezydenta.

Kazimierczyk oceniła, że spotkanie w KPRP "było owocne" i "przebiegało w pozytywnej atmosferze", a ich argumenty zostały wysłuchane. "Wiemy, że inne instytucje i organizacje także zgłosiły się do Kancelarii Prezydenta z prośbą o takie spotkania, więc być może do takich spotkań będzie jeszcze dochodziło" - przekazała Kazimierczyk. Dodała, że podczas spotkania obiecano im, że ich argumenty przeciw noweli zostaną przekazane nie tylko prezydentowi, ale także jego małżonce.

Anna Schmidt-Fic relacjonowała, że podczas spotkania można było swobodnie przedstawić argumenty, a Janke zadawała wiele pytań.

Przedstawiciele Wolnej Szkoły podkreślali, że podczas spotkania zwracali uwagę na możliwy konflikt, jaki "lex Czarnek" może tworzyć między kuratorami oświaty a samorządami terytorialnymi, które są pracodawcami dyrektorów szkół. "Taki dyrektor będzie miał dwóch szefów" - zauważył Olgierd Porębski. Przekonywał, że jest to "fatalne rozwiązanie, które będzie wprowadzało chaos."

Kampania Wolna Szkoła zrzesza ponad 100 organizacji społecznych, związków nauczycielskich i korporacji samorządowych. W niedzielę 13 lutego przed Pałacem Prezydenckim odbył się zorganizowany przez nich protest, podczas którego kilkaset osób odtańczyło pod Pałacem poloneza.

Sejm odrzucił w ubiegłą środę sprzeciw Senatu wobec noweli prawa oświatowego. Zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Nowelizację Prawa oświatowego krytykują m.in. opozycja, samorządowcy i organizacje społeczne.