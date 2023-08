Bojemska: wprowadzenie 800 plus to odpowiedź na realne potrzeby polskich rodzin

Wprowadzenie 800 plus to odpowiedź na realne potrzeby polskich rodzin; traktujemy to również jako tarczę antyinflacyjną - powiedziała PAP przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Świadczenie w nowej wysokości zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowela podwyższa od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko.

Zdaniem szefowej działającej przy MRiPS Rady Rodziny Doroty Bojemskiej, rząd poprzez realizację swoich obietnic poprawia jakość życia polskich rodzin.

"Świadczenie 500 plus podniosło godnościowo pozycje polskich rodzin. Sama tego doświadczyłam jako matka wielodzietnej rodziny, ale myślę, że doświadczyły tego wszystkie rodziny w Polsce. Teraz traktujemy to również jako tarczę antyinflacyjną" - powiedziała Bojemska.

W opinii szefowej rady, działania rządu w zakresie polityki prorodzinnej precyzyjnie odpowiadają na problemy i kryzysy, które dotykają społeczeństwo ze wszystkich stron.

Bojemska podkreśliła, że program "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie to "odpowiedź na realne potrzeby polskich rodzin". "Dzisiaj starsze osoby, babcie i dziadkowie, z którymi rozmawiałam mówią: gdybyśmy kiedyś mieli takie wsparcie, życie wyglądałoby inaczej. A ja ze swojego doświadczenia mogę potwierdzić: dokładnie tak" - dodała szefowa Rady Rodziny.

Nowelizacja ustawy przewiduje wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Pod koniec czerwca prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska zapewniła w rozmowie z PAP, że Zakład będzie przygotowany do zmian w programie "Rodzina 500 plus".

"Zakład podniesie wysokość świadczenia z urzędu. Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS" - zaznaczyła prof. Uścińska.

Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu Rodzina 500 plus pozostaną niezmienne.

Obecnie ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko. Co roku od 1 lutego ZUS otwiera nabór na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja roku kolejnego.

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.