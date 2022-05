Bolesławiec: Wojewoda Obremski: naszym zadaniem jest rozumna troska o suwerenność i niepodległość

Naszym zadaniem jest rozumna troska o suwerenność i niepodległość. Wolność nie jest dana na zawsze - wie o tym pokolenie Amii Krajowej, wiedzą o tym ludzie Solidarności, a dziś z całym okrucieństwem tę lekcję przerabia Ukraina – mówił we wtorek w Bolesławcu wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Wojewoda, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, parlamentarzyści oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych wzięli udział we wtorek w Bolesławcu w wojewódzkich obchodach Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny, którą odprawiono w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej w Bolesławcu. Następnie, pod pomnikiem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, odbył się uroczysty apel.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek w liście skierowanym do uczestników uroczystości podkreśliła, że Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja w szczególny sposób łączy Polaków "w poczuciu dumy z pięknego, historycznego dziedzictwa". "Ponad dwa wieki temu, w Zamku Królewskim (…), została uchwalona ustawa rządowa. Ta pierwsza konstytucja spisana w nowożytnej Europie przeszła do historii pod nazwą Konstytucji Trzeciego Maja. Była wyrazem nowoczesnej, oświeceniowej myśli politycznej, a zarazem głębokiej troski o przyszłe losy państwa, bowiem chyląca się ku upadkowi Rzeczypospolita potrzebowała natychmiastowych śmiałych reform" - napisała.

Przypomniała, że Konstytucja Trzeciego Maja na przestrzeni wieków stała się symbolem wspólnoty oraz niepodległościowych dążeń. "Wokół niej skupiali się wszyscy, którym bliska była suwerenna, niepodległa Polska. Dziś, po 231 latach, podziwiamy mądrość oraz odwagę naszych przodków. Wspominamy również tych, którzy w obronie wartości zapisanych w Konstytucji poświęcili swoje życie" - napisała marszałek Witek.

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski przypomniał historię Bolesławca oraz zasłużone postaci z nim związane. Podziękował włodarzom miasta i powiatu za działalność bolesławieckiego szpitala powiatowego, który był jednym z kluczowych szpitali covidowych w regionie. "Ratowaliście życie ludzi z całego regionu. Tego czasu bolesławiecki szpital nie zmarnował. Zmienił ligę; jest ważnym szpitalem na mapie Dolnego Śląska" - mówił wojewoda zwracając się do personelu bolesławieckiej lecznicy.

Obremski dziękował też za zaangażowanie mieszkańców Bolesławca w pomoc uchodźcom z Ukrainy. "Wysyłka sprzętu, koordynacja pomocy z miast partnerskich, ale przede wszystkim gościnność i szczodrość. Dziś przed nami ciężka praca, tak by naszym gościom - Ukrainkom i ich dzieciom - stworzyć możliwość usamodzielnienia się" - powiedział.

Wojewoda podkreślił, że najważniejszym zadaniem dla Polski jest teraz "rozumna troska o suwerenności i niepodległości". "231 lat temu podjęliśmy trud modernizacji Rzeczypospolitej; jednak ulegliśmy zaborcom. Pierwszy raz wtedy przestraszyliśmy się i zobaczyliśmy, że sojusz niemiecko-rosyjski okazuje się egzystencjalnym zagrożeniem dla Polski. Nawet dziś, każde tzw. dobre rozumienie Rosji przez kraje na zachód od nas wywołuje nasz niepokój. Z tej perspektywy brak działań pomocowych ze strony UE dla wielkiego polskiego wysiłku zapewnienia bezpieczeństwa uchodźcom z Ukrainy wydaje się być w jaskrawej sprzeczności z głoszonymi wartościami" - ocenił Obremski.

Dodał, że niepokoi też to, iż kraje bogatsze - jak mówił - "marzą o powrocie do sytuacji sprzed wojny, do normalnych interesów w Rosją". "Nie licząc się nie tylko z losem Ukrainy, ale też nie wczuwając się w nasze niepokoje - Polski, Rumunii czy Litwy" - powiedział. Dodał, że należy przy tym bardzo wysoko ocenić postawę NATO.

Obremski podkreślił, że głęboko wierzy w pokój. "Uważam, że Polska jest bezpieczna, ale szaleństwo Rosji i jej prezydenta każe nam ostrożnie dobierać słowa. Wolność, niepodległość nie jest dana na zawsze - wie o tym pokolenie Amii Krajowej, wiedzą o tym ludzie Solidarności, a dziś z całym okrucieństwem tę lekcję przerabia Ukraina" - powiedział. Dodał, że "trud i krew Ukraińców jest pośrednim gwarantem wolności Polski".