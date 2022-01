Bortniczuk: nigdy nie byłem ani skazany, ani nawet oskarżony, mam nudny życiorys

Nigdy niczego nie ukradłem, nie uległem korupcji, nie byłem szantażowany, z związku z czym nigdy przez żaden sąd nie zostałem skazany za żadne przestępstwo. Mało tego - nigdy nie byłem o cokolwiek oskarżony. Mam nudny życiorys - mówił w środę w Sejmie minister sportu Kamil Bortniczuk

Sejm rozpatruje w środę wniosek Koalicji Obywatelskiej o odwołanie ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka.

Szef MSiT odnosił się w swym wystąpieniu przede wszystkim do krytyki, którą pod jego adresem kierowali posłowie opozycji. "Pan poseł Marek Sowa, pani poseł Anita Kucharska-Dziedzic, pan poseł Maciej Kopiec bardzo mocno używali tutaj słowa +zarzuty+. Ktoś z państwa użył nawet sformułowania +zarzuty kryminalne+, które gdzieś tam krążą. Ja chcę te wszystkie sprawy bardzo jasno i konkretnie wyjaśnić. Otóż nigdy niczego nie ukradłem, nigdy nie uległem korupcji, nigdy nie byłem szantażowany, z związku z czym nigdy przez żaden sąd nie zostałem skazany za żadne przestępstwo" - podkreślał Bortniczuk.

Mało tego - dodał - "nigdy, przez żadnego prokuratora, czy żaden inny organ nie zostałem o cokolwiek oskarżony". "A jakby tego było mało w kontekście tych wszystkich rewelacji (...), nigdy nie byłem nawet podejrzany w żadnej sprawie. Nie jestem także podejrzany w żadnej z tych spraw, które media w sposób manipulacyjny w stosunku do mojej osoby opisywały" - zaznaczył minister sportu. "Taki mam nudny życiorys, szanowni państwo. Bardzo mi przykro, że państwu nie pomagam w tych atakach personalnych na mnie" - dodał polityk.

Zwracając się do posła Kopca, nazwał go "kłamcą". "Dzisiaj tutaj pan kłamał co najmniej w dwóch sprawach - przede wszystkim w sprawie mojego rzekomego braku aktywności w MSiT. Podawał pan przykłady jakiś dwóch czy kilku dokumentów, które podpisałem. Otóż podpisałem dokumentów setki, o ile nie tysiące" - mówił Bortniczuk. Dodał, że dokumenty te dotyczą m.in. programów resortu na 2022 rok.

Bortniczuk nazwał Mejzę "młodym przedsiębiorcą, który szukał zarobku tam gdzie nie powinien go szukać". Minister przywołał przy tym zarzuty korupcyjne formułowane przez obóz rządzący i prokuraturę wobec marszałka Senatu. Jak mówił, opozycja powinna zobaczyć "belkę" w swoim oku, zanim zobaczy "źdźbło" w oku koalicji rządzącej. "A Tomasz Grodzki jest profesorem medycyny, ordynatorem, który jak donoszą media i wynika z zeznań świadków, którzy zeznają pod groźba odpowiedzialność karnej, informują w taki sposób, że prokuratura chce postawić kilkanaście zarzutów Tomaszowi Grodzkiemu" - dodał.