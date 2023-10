Borys Budka albo Szymon Hołownia marszałkiem Sejmu?

Na pewno Donald Tusk zostanie premierem, pytanie – kto zostanie marszałkiem Sejmu, bo na stole są dwa nazwiska: Borys Budka i Szymon Hołownia – mówi w rozmowie z WNP.PL dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, jeden z kandydatów KO do Sejmu w ostatnich wyborach.

Decyzja o desygnowaniu na stanowisko premiera jeszcze nie zapadła, podobnie nie jest pewne, kim będą marszałkowie Sejmu i Senatu.

Opozycyjne dotąd partie, które będą miały większość w nowym parlamencie, deklarują współpracę w zakresie obsady kluczowych stanowisk.

Partie będą zapewne gorąco dyskutować także o obsadzie poszczególnych ministerstw, jak i o ich kształcie.

- Negocjacje pewnie będą trudne, ale tego typu targi towarzyszą polityce (…). Największa partia, czy w tym wypadku koalicja wyborcza, jaką jest Koalicja Obywatelska, ma tutaj karty w ręku - mówi dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, a jeszcze kilka dni temu kandydat z listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.

Kto obejmie kluczowe stanowiska w rządzie – to wciąż kwestia otwarta

- Słowo „kompromis” jest kluczowe. Na pewno Donald Tusk zostanie premierem, to już nie ulega wątpliwości, zresztą liderzy, zarówno Lewicy, jak i Trzeciej Drogi wyraźnie to zakomunikowali. Czekamy oczywiście na inaugurację Sejmu, tutaj istotną kwestią będzie wybór marszałka. W tej chwili na stole leżą dwa nazwiska: to oczywiście Borys Budka, czyli były szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, a z drugiej strony mamy Szymona Hołownię, bo wynik wyborczy to umożliwia – uważa dr Słupik.

Inną kwestią jest powołanie wicemarszałków - takie stanowisko być może w nowym Sejmie będzie miał każdy większy klub.

PSL w rolnictwie, Lewica w edukacji – każde z ugrupowań ma swoje cele i ambicje. A na tym nie koniec - jak informuje RMF FM, szykująca się do przejęcia władzy opozycja zamierza zmienić strukturę Rady Ministrów. W nowym rządzie będą co najmniej dwa nowe ministerstwa. Wraca między innymi pomysł stworzenia ministerstwa gospodarki, które skupi dotychczasowe resorty rozwoju, technologii, funduszy i polityki regionalnej, a być może także inne.

Polityczne i opozycyjne wyzwania Prawa i Sprawiedliwości

Po drugiej stronie – dotychczasowa strona rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość. - To będzie betonowa opozycja – uważa politolog. - Już widać dezintegracyjne procesy, które zachodzą w szeroko rozumianej Zjednoczonej Prawicy. W tle są rozliczenia, kto tutaj jest winny za klęskę – mówi Słupik.

I dodaje: - W jednym z wywiadów doradca prezydenta Andrzeja Dudy na pytanie „Co powinien zrobić Jarosław Kaczyński?” odpowiedział wprost: „Pójść na polityczną emeryturę”. Jeszcze kilka dni temu takiej poufałości byśmy sobie nie wyobrażali.