Borys Budka: Jarosław Kaczyński atakuje polityków opozycji, a ludzie, którzy idą za nim biorą to dosłownie

Jarosław Kaczyński atakuje polityków opozycji, a niestety ludzie, którzy idą za nim biorą to dosłownie - powiedział w piątek szef klubu KO Borys Budka. Jeżeli pan nie zaprzestanie atakowania Donalda Tuska, ludzi Koalicji Obywatelskiej, to dojdzie do tragedii - zwracał się Budka do lidera PiS.

Budka poinformował, że w piątek 22 września został zaatakowany w Galerii Katowickiej w Katowicach. "To było coś niespotykanego, ten człowiek zaatakował mnie fizycznie, zniszczył mój telefon" - powiedział. "Na szczęście nie doszło do tragedii i na szczęście policja bardzo szybko ustaliła sprawcę i został on zatrzymany na gorącym uczynku" - dodał poseł.

W swoim oświadczeniu Budka zwrócił się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Jarosław Kaczyński atakuje polityków opozycji, a niestety ludzie, którzy idą za nim biorą to dosłownie" - mówił szef klubu KO.

"To pan ponosi polityczną odpowiedzialność za to, co dzieje się dzisiaj w tej sferze w Polsce. Jeżeli pan nie przestanie z tym swoim chorym językiem nienawiści i nie zaprzestanie atakowania Donalda Tuska, ludzi Koalicji Obywatelskiej, to dojdzie do tragedii" - ocenił polityk KO.

"Czy pan chce, żeby powtórzyła się tragedia z Gdańska? Czy pan zdaje obie sprawę, że pana wyznawcy biorą dosłownie pana słowa? Czy chce pan dzisiaj wziąć odpowiedzialność za tragedię, która może się zdarzyć? Niech pan się zastanowi" - mówił Budka.

"Jeżeli chce pan dyskutować o Polsce, to niech pan stanie do debaty z Donaldem Tuskiem. A jak pan nie potrafi dyskutować, to niech pan przynajmniej nie szczuje i nie napuszcza ludzi na innych" - podkreślił polityk.

Wcześniej w rozmowie z dziennikarzami Budka relacjonował, że stojąc w kolejce do kasy w jednym ze sklepów w Galerii Katowickiej, około 50-letni mężczyzna zaczął go wyzywać od "nazistów, Niemców".

Później - jak mówił - został popchnięty, wytrącono i zniszczono mu telefon. "To był atak z przyczyn politycznych, (mężczyzna) mówił przekazem TVP" - ocenił poseł KO.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę