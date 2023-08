Borys: Budka: mamy świetnych kandydatów do Senatu

Mamy świetnych kandydatów do Senatu, to są wybitne postacie polskiej polityki, nauki, osoby sprawdzone – powiedział w czwartek szef klubu KO Borys Budka. Liderzy partii opozycyjnych mają w czwartek podpisać pakt senacki.

"Po dobrych rozmowach udało się, że wszędzie będziemy mieli wspólnych kandydatów" - wskazał Budka w RMF FM.

Pytany, dlaczego na listach nie będzie Romana Giertycha, szef klubu KO odpowiedział, że "tak uzgodniono wspólnymi siłami". Indagowany o powody takiej decyzji, Budka odparł, że nie chce wdawać się w szczegóły, bo polityka ma to do siebie, że jeśli rozmawia kilka ugrupowań, to z szacunku do partnerów nie podaje się przebiegu ustaleń.

"Mamy świetnych kandydatów do Senatu. To są wybitne postacie polskiej polityki, nauki, osoby sprawdzone" - zaznaczył.

Odnosząc się do uwagi prowadzącego audycję o przesunięciu w wyborach do Senatu np. frakcji Grzegorza Schetyny, Budka powiedział, że "już dawno czas frakcji minął w Platformie Obywatelskiej".

"To są czasy prehistoryczne, jeżeli możemy mówić o frakcjach, natomiast osoby z dużym doświadczeniem sejmowym też przydają się w Senacie. Widać było w tej kadencji, jak ważna jest to izba parlamentu" - dodał.

Szef klubu KO skomentował też fakt, że listę kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z okręgu konińskiego otwierać będzie lider Agrounii Michał Kołodziejczak.

"Pracowaliśmy w ostatnim czasie, w niezbyt dużym zespole, by zaprosić na listy KO przedstawicieli Agrounii. (…) Decyzja zarządu zapadła wczoraj. Była poprzedzona dobrymi rozmowami i badaniami i wszystko wskazuje na to, że bardzo dobrze odebrana przez wyborców" - powiedział Budka. Decyzję uzasadnił "szacunkiem dla wyborców Agrounii".

"Nie chcemy, aby żaden głos tych, którzy chcą chronić polską wieś przed szkodnikami z PiS-u, chcą walczyć o godne życie rolników, się nie zmarnował" - dodał. Pytany o krytyczne wypowiedzi lidera Agrounii, m.in. o Donaldzie Tusku, Budka powiedział, że "politycy mają grubą skórę" i "najważniejsze jest patrzenie w przyszłość".

Szef klubu KO był też pytany o to, kogo na listach KO nie ma, np. o Sławomira Neumanna i o Cezarego Grabarczyka. Budka powiedział, że "nie startują ze względów kampanijnych, podjęli dosyć trudne decyzje, bo wiedzą, że w kampanii wyborczej, w sposób oczywiście niesprawiedliwy, ale mogłaby sytuacja sprzed czterech lat być bardzo mocno wykorzystywana przez PiS, słowa wyrywane z kontekstu. W KO, w PO, naprawdę gramy zespołowo i czasami trzeba zrobić krok do tyłu, by drużyna wygrała" - dodał.

Pytany o pytania referendalne, Budka powiedział, że nie można poprzeć takiego rozwiązania.

"Trzeba przedstawiać wyborcom, że to nie jest żadne referendum. To jest kolejny element kampanii wyborczej. (…) Jeśli ktoś chce bezpiecznej granicy, ochrony polskich firm, godnych emerytur to musi po prostu odsunąć PiS od władzy. Kartą referendalną jest karta wyborcza, a nie ulotka wyborcza PiS-u włożona do komisji wyborczych" - ocenił.