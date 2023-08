Borys Budka: Michał Kołodziejczak to facet z charakterem

Michał Kołodziejczak to facet z charakterem, nigdy nie zdradził swoich ideałów. Gdyby chciał być z PiSem, to już dawno byłby kupiony; wspólna ocena, że bez odsunięcia PiS od władzy nic dobrego się w Polsce nie zdarzy, to coś, co bardzo mocno łączy - ocenił w środę szef klubu KO Borys Budka w TVN24

Budka był w środę w TVN24 pytany o informację dotyczącą miejsca na listach wyborczych KO dla lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, co ogłosił na posiedzeniu Rady Krajowej PO szef partii Donald Tusk. Michał Kołodziejczak wystartuje do Sejmu z 1. miejsca w Koninie

"Każdy głos tych, którzy chcą odsunąć PiS od władzy jest bardzo ważny i nie może się zmarnować. (...) Jestem przekonany, że determinacja pana Kołodziejczaka i wspólne spojrzenie na problemy, które musimy rozwiązać i na to, że bez odsunięcia PiSu od władzy nic dobrego się w Polsce nie zdarzy to jest już coś, co bardzo mocno łączy" - stwierdził lider klubu parlamentarnego KO.

Pytany czy KO zna Kołodziejczaka i może być pewna, że nie "będzie on później z PiSem" Budka ocenił, że "gdyby Kołodziejczak chciał być z PiSem, to dawno byłby już kupiony". "To jest facet z charakterem, który walczy o polską wieś. (...) Nigdy nie zdradził swoich ideałów" - podkreślił polityk. Dodał, że nie można marnować głosów, a "każdy głos przeciw PiS jest bezcenny".

"Michał jest człowiekiem wiarygodnym, walczy o to, żeby polski rolnikom żyło się lepiej" - oświadczył Budka. Jak zaznaczył, współpraca z Agrounią to "to dopełnienie oferty KO" w zakresie kwestii wsi i rolnictwa.

Budka dodał, że "synergia wsi, małych miasteczek, miast i wielkich aglomeracji jest potrzebna". "My w KO pokazujemy, że jesteśmy w stanie budować bardzo szeroko jedną listę wyborców. Dlatego Michał Kołodziejczak, ale również osoby o poglądach bardziej lewicowych dzisiaj był prezentowane przez Donalda Tuska na dzisiejszej Radzie Krajowej" - stwierdził.

Poseł KO został również zapytany o miejsce na listach KO dla Michała Wypija, który do obecnego Sejmu dostał się jako reprezentant ówczesnego koalicjanta PiS - Porozumienia. Wypij ma otrzymać 7 miejsce na liście w okręgu olsztyńsko-elbląskim. Zdaniem Budki Wypij to postać ciesząca się dużą estymą w swoim okręgu. "Jest na miejscu nr 7; wyborcy będą decydować. Mamy szerokie listy, ale ostateczny głos należy do wyborcy" - stwierdził

Budka został również zapytany o środowe słowa Tuska, który oświadczył, że "uroczyście unieważnia referendum" proponowane przez polityków PiS, które ma zostać zorganizowane 15 października - tego samego dnia, co wybory parlamentarne. Wnioskiem o zorganizowanie referendum Sejm ma zająć się w czwartek. Budka pytany, czy słowa Tuska oznaczają bojkot referendum odparł, że on będzie zachęcał do tego, żeby brać udział w wyborach.

"Natomiast ta karta referendalna to tak jakby ulotka PiS. Co wyborca z nią zrobi, to jest jego sprawa; ważniejsze pytanie będzie na karcie wyborczej" - stwierdził polityk PO.