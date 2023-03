Borys Budka: nie podzielam zdania Janiny Ochojskiej

Nie podzielam zdania Janiny Ochojskiej w sprawie grobów migrantów w lasach; doceniam całą jej działalność społeczną, natomiast takie słowa nie powinny paść - podkreślił w czwartek szef klubu KO Borys Budka. Jednocześnie zauważył, że europosłanka nie jest członkiem PO.

W ubiegły piątek w radiu TOK FM Janina Ochojska mówiła o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Sugerowała, że polscy leśnicy mogli pomagać usuwać z lasów przy granicy ciała zmarłych migrantów oraz, że mogą być one zakopane "w jakimś zbiorowym grobie".

O wypowiedź Ochojskiej był pytany w czwartek w Polsat News szef klubu Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący PO Borys Budka.

"Nie podzielam zdania pani Ochojskiej, doceniam całą jej działalność społeczną, natomiast takie słowa nie powinny paść" - oświadczył. "Przypomnę jednocześnie, że w tych Lasach Państwowych zatrudniani są ludzie Zbigniewa Ziobry, jak chociażby znany hejter ze Szczecina, jeden z tamtejszych radnych" - dodał.

Dopytywany o ewentualne konsekwencje wobec Ochojskiej Budka zaznaczył, że "nie ma takiej możliwości, bo nie jest ona członkiem Platformy Obywatelskiej"

Rzecznik LP Michał Gzowski poinformował w środę, że "Lasy Państwowe żądają w trybie cywilnym nawiązki na rzecz organizacji humanitarnej, 200 tys. złotych, a także przeprosin i zakazu naruszania dóbr osobistych przez panią Ochojską".

Briefing został zwołany przed siedzibą Platformy Obywatelskiej, ponieważ również do tej partii - ze względu na to, że Ochojska startowała do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej - leśnicy zwrócili się z apelem.

"Zadajemy pytanie dzisiaj pod drzwiami Platformy Obywatelskiej - czy to jest wasze oficjalne stanowisko, Donalda Tuska i jego środowiska? Żądamy wypowiedzenia się w tym temacie. Żądamy określenia się jasno, jakie jest państwa stanowisko. Nie ma zgody na obrażanie polskiego munduru, na obrażanie polskich leśników" - podkreślił Gzowski.

Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie pomówienia Lasów Państwowych w związku z wypowiedzią Janiny Ochojskiej o rzekomym udziale polskich leśników w chowaniu uchodźców w masowych grobach - ustaliła PAP w prokuraturze.