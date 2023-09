Borys Budka o konflikcie zbożowym z Ukrainą: to absolutne fiasko polityki rządu

To absolutne fiasko polityki rządu; to są zaniedbania rządu Mateusza Morawieckiego, który nie przewidział ewidentnych konsekwencji wpuszczenia ukraińskiego zboża bez żadnej kontroli na polski rynek – mówił w środę w Słupsku szef klubu KO Borys Budka, oceniając przyczyny napięcia na linii Polska-Ukraina.

Komisja Europejska nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów - Polski, Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii. Po decyzji KE Polska, Słowacja i Węgry przedłużyły zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy.

W poniedziałek władze w Kijowie poinformowały o złożeniu skargi do Światowej Organizacji Handlu (WTO) na Polskę, Węgry i Słowację w związku z przedłużeniem przez te kraje embarga na ukraińskie produkty rolne. We wtorek wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka w rozmowie z "Rzeczpospolitą" zasygnalizował, że w ciągu kilku następnych dni Ukraina wprowadzi embargo na polską cebulę, pomidory, kapustę i jabłka.

Szef klubu parlamentarnego KO Borys Budka na konferencji prasowej w Słupsku (Pomorskie) ocenił, że kwestia ukraińskiego zboża to "absolutne fiasko polityki rządu". "To są zaniedbania rządu Morawieckiego, który nie przewidział ewidentnych konsekwencji wpuszczenia ukraińskiego zboża bez żadnej kontroli na polski rynek" - dodał.

"Czas na działanie było w zeszłym roku. Ponad rok temu premier Donald Tusk przestrzegał przed tym, co może dziać się na rynku zboża, jeżeli polski rząd nie zabezpieczy interesu polskich rolników. Dziś (rządzący) próbują rozpaczliwie ratować i bronić przed tymi konsekwencjami. Niestety, robią to w sposób absolutnie chaotyczny, zły dla interesów Polski i przede wszystkim robią to poza systemem Unii Europejskiej, kolejny raz nie widząc, że wspólne działania w ramach UE są dużo bardziej skuteczne" - zaznaczył Budka.

Szef klubu KO pytany był również o sprawę spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku. Andrzej Duda przyznał we wtorek, że mimo planów ze względów organizacyjnych nie zdołał spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. Jak wyjaśnił, powodem były opóźnienia w harmonogramie wystąpień przywódców w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Zaznaczył jednak, że niewykluczone, że spotka się z nim później.

"Źle się dzieje że polski prezydent nie potrafi spotkać się z prezydentem Ukrainy. Przypomnę, że nikt tak nie pomógł Ukrainie jak Polacy, nikt tak nie przyjmował z otwartymi ramionami, jak Polacy. W tych pierwszych miesiącach wojny to Polacy ponieśli największy ciężar pomocy i powinniśmy być z tego dumni. A jednocześnie polski prezydent, polski premier, polscy ministrowie nie potrafili sprostać tym przyszłym wyzwaniom" - ocenił Budka.

Według niego konflikt zbożowy z Ukrainą, przy jednoczesnym zadbaniu o interesy polskich rolników, można rozwiązać. Jak dodał, do tego potrzebne są trzy rzeczy: "środki europejskie, kompetentny rząd i zabezpieczenie infrastruktury".

"Dziś czas na dobre zabiegi dyplomatyczne, czas na to, by odsunąć niekompetentnych ludzi od władzy, by wspólnie w ramach UE, zabezpieczając interesy polskich rolników, pozwolić na to, by transfer zboża był możliwy z terytorium Polski z jednoczesną gwarancją, że to zboże nie wyląduje na naszym rynku" - powiedział Budka.