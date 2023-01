Borys Budka o wspólnej liście: obecny system wyborczy premiuje najsilniejszych

Żeby wygrać z PiS-em, trzeba być najsilniejszym, a obecny system wyborczy, system D'Hondta premiuje najsilniejszych - mówił w poniedziałek wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka pytany w Radiu Zet o jedną listę opozycji.

Borys Budka, który był gościem Radia Zet, zapytany został o czwartkowe spotkanie zarządu partii i możliwość zbudowania jednej listy opozycyjnej na wybory parlamentarne.

"Jesteśmy otwarci na współpracę, ale zawsze trzeba do tego partnerów.(...) Szanujemy naszych partnerów. Jeżeli będą chcieli iść swoją odrębną drogą, niech to robią, bardzo szkoda, my jesteśmy otwarci. Natomiast nie zmienia to faktu, że jesteśmy gotowi w każdej konfiguracji do wyborów" - odpowiedział.

Jednocześnie ocenił, że żeby wygrać z Prawem i Sprawiedliwością "trzeba być najsilniejszym", a "system D'Hondta premiuje najsilniejszych".

Wskazał, że decyzje dotyczące wspólnej listy bądź samodzielnego startu będą poodejmować wtedy, kiedy trzeba będzie rejestrować listy i kiedy będzie rejestrowany komitet.

"Nic nie jest zamknięte, ale Platforma Obywatelska zawsze jest gotowa do tego, by wygrać z PiS-em, nawet jeśli nie będzie tej woli ze strony partnerów. Umiemy budować koalicje, zbudowaliśmy Koalicję Obywatelską, zbudowaliśmy Koalicję Europejską. Dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją" - podkreślił.

Wiceprzewodniczący PO zapytany został również o ostatnie słowa Szymona Hołowni, który podczas sobotniego zjazdu krajowego partii określił część polityków PO "sejmowym, opozycyjnym kabaretem starszych panów".

"Ja zawsze staram się nie szukać wrogów po stronie opozycji. Niepotrzebne są tego typu sformułowania. Przypomnę, że doświadczenie w polityce oraz to, w jaki sposób trzeba odbudowywać państwo, to jest towar, który jest bardzo ceniony przez wyborców" - odpowiedział.

Ocenił, że nie powinno się tak mówić o kolegach czy koleżankach z opozycji. "Jeżeli ktoś chce pracować w stand-upie, to niech rywalizuje z Adamem Glapińskim. Ja bym mógł powiedzieć: Szymek, nie idź tą drogą, polityka to nie talent show, polityka wymaga jednak przewidywania i szacunku dla koleżanek i kolegów" - dodał.

Pytany, czy w pakcie senackim będzie miejsce dla Polski 2050, odpowiedział, że jest przekonany, że tak. Przekazał, że jest ustalenie, że podział okręgów nastąpi w lutym bądź w marcu.

"My niczego nie narzucamy, absolutnie szanujemy podmiotowo każde ugrupowanie po stronie opozycyjnej. Niczego nie będziemy tutaj forsować, ale pakt senacki będzie utrzymany" - zakończył.