Borys Budka składa wniosek o kontrolę NIK w spółce Enea Nowa Energia

Szef klubu KO Borys Budka zapowiedział we wtorek w Radomiu, że składa wniosek o przeprowadzenie przez NIK kontroli w mającej siedzibę w tym mieście spółce Enea Nowa Energia.

Zapowiedź Budki ma związek z pozwaniem przez spółkę Enea Nowa Energia posła PO Konrada Frysztaka i żądaniem od niego przeprosin i wpłaty 100 tys. zł na cele charytatywne za rzekome naruszenie dóbr osobistych spółki.

"Jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej składam wniosek o przeprowadzenie kontroli w spółce Enea Nowa Energia przez NIK" - zapowiedział Budka na wspólnej konferencji z posłem Frysztakiem. Zaznaczył, że zależy mu na tym, "by sprawdzić, w jaki sposób marnotrawione są pieniądze, które nigdy nie powinny być wydane na tego typu sprawy".

"Żądamy również, by prześwietlono sposób zatrudniania ludzi powiązanych z władzą PiS, żeby sprawdzono, w jaki sposób dochodzi do tego, że PiS-owscy radni, ludzie powiązani z aparatem władzy dostają tego typu zatrudnienie" - powiedział Budka. Jego zdaniem "często są to ludzie bez żadnych kwalifikacji, często ich jedynym atutem jest PiS-owska legitymacja".

Budka powiedział, że zorganizował konferencję, "by poinformować o tym, w jaki sposób spółki zależne od skarbu państwa, a w tym przypadku spółka należąca w 100 proc. do spółki Enea próbują zamknąć usta posłom". Według niego Enea Nowa Energia to spółka stworzona tylko po to, by dać etaty funkcyjnym działaczom PiS.

"Spółka stworzona przez poznańską Eneę, tutaj w Radomiu pozwała posła Frysztaka za to, że dopytywał o to, w jaki sposób zatrudniani są PiS-owscy funkcjonariusze, w jaki sposób marnotrawione są pieniądze, które pochodzą tak naprawdę z opłat za prąd" - stwierdził Budka.

"To postępowanie sądowe toczy się, bo poseł Konrad Frysztak pytał z mównicy sejmowej o zatrudnienie PiS-owskich funkcjonariuszy, o Bizancjum w tej spółce, o zakup samochodów, o celowość działania tej spółki, by teraz na koniec ta spółka próbowała mu zamknąć usta" - powiedział szef klubu KO.

"To wszystko dzieje się za pieniądze ludzi, którzy płacą za prąd dlatego, że pozew kosztował blisko 6 tys. zł, kancelaria, która to obsługuje swoje wzięła i nie pozywają radni PiS, ze swoich pieniędzy, tylko ten pozew złożyła spółka, która w 100 proc. należy do poznańskiej Enei" - podkreślił Budka.

"Podejmiemy wszystkie kroki, by rozliczyć tych, którzy narażają spółki na niegospodarność, tych którzy narażają spółkę na koszty idiotycznych postępowania" - stwierdził Budka. Zapewnił, że każdy poseł KO może liczyć na wsparcie, pełną ochronę. "Nie pozwolimy na to, by PiS-owska nomenklatura próbowała zamykać usta posłom" - powiedział.