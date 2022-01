Bosacki: nad służbami specjalnymi nie ma w Polsce żadnej kontroli

Nad służbami specjalnymi w Polsce nie ma jakiejkolwiek kontroli - ocenił w poniedziałek przewodniczący nadzwyczajnej senackiej komisji ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji Marcin Bosacki (KO). Senator zapowiedział opracowanie nowej ustawy o służbach specjalnych.

Senacka komisja nadzwyczajna, która wyjaśnia od połowy stycznia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus, nie ma uprawnień śledczych. Jej powołanie to pokłosie ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab. Podała ona, że za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Poznaniu Marcin Bosacki poinformował, że kierowana przez niego komisja w ciągu ostatnich dwóch tygodni obradowała sześć razy, w tym raz na posiedzeniu niejawnym w siedzibie NIK. "To czego się dowiedzieliśmy jest wstrząsające" - podkreślił.

"Ostatni wniosek z tych pierwszych sześciu posiedzeń komisji jest taki: nad służbami specjalnymi w Polsce nie ma jakiejkolwiek kontroli. Kontrola sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych jest całkowicie iluzoryczna. Jej członkowie publicznie mówią, że o istnieniu w Polsce i używaniu przez służby Pegasusa wobec kogokolwiek, a tym bardziej wobec przeciwników władzy, dowiedzieli się pierwszy raz z mediów, a nie posiedzeń tej komisji" - zaznaczył senator KO.

Jak dodał, komisja senacka której przewodniczy, a następnie Senat, będą opracowywać nową ustawę o służbach specjalnych. "Tak żeby przywrócić elementarną kontrolę nad służbami specjalnymi w Polsce, tak, aby nie mogły one manipulować wynikami wyborów" - zapowiedział Bosacki.

Polityk podkreślił, że według naukowców z Uniwersytetu w Toronto, którzy badają przypadki inwigilowania za pomocą systemu Pegasus działaczy społecznych i politycznych w różnych krajach, program ten wykorzystano kilkadziesiąt razy nie tylko do podsłuchiwania senatora KO Krzysztofa Brejzy, ale również do ściągnięcia "dużych ilości danych".

"I to wówczas, kiedy był on szefem sztabu wyborczego KO. I to w dodatku, w momentach, kiedy zapadały kluczowe dla tamtej kampanii w 2019 r. decyzje. Podobnie ściągano duże ilości danych z użyciem Pegasusa od pana mecenasa Romana Giertycha. I to wówczas, kiedy był on obrońcą w procesach Donalda Tuska, który był wówczas przewodniczącym Rady Europejskiej. Atakowano Pegasusem pana mecenasa Giertycha również wtedy, kiedy był on w Watykanie razem z przewodniczącym Tuskiem na audiencji u papieża Franciszka" - podkreślił senator KO.

Bosacki dodał, że programu Pegasus używano latem 2021 r. również wobec prok. Ewy Wrzosek. "Co łączy te wszystkie sprawy, które widzieliśmy? Na razie nie widać innego logicznego związku niż to, że były to osoby, które władza, albo część ludzi władzy, uznała za swoich wrogów czy przeciwników. Bo to są prawnicy, to są politycy, to są działacze społeczni jak pan Kołodziejczak z AgroUnii. Właściwie nic ich nie łączy, nie łączą ich również jakiekolwiek znane sprawy karne czy sądowe, tylko jedna rzecz: to, że byli uznawani za przeciwników tej władzy' - powiedział szef komisji.

Dodał, że według byłego przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i sędziego TK w stanie spoczynku Wojciecha Hermelińskiego, Sąd Najwyższy, wiedząc o regularnej inwigilacji szefa sztabu jakiejkolwiek partii politycznej, nie powinien uznać wyborów parlamentarnych z 2019 r. za ważne.